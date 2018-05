Istraživački robot lansiran na Mars

NASA je lansirala raketu Atlas 5 koja u svemir nosi sondu "Mars InSight", prvog robota koji će proučavati duboku unutrašnjost Crvene planete instrumentima koji će bilježiti seizmičke aktivnosti koje, osim na Zemlji, nikada nigdje drugdje nisu mjerene.

Iz vazduhoplovne baze Vandenberg u Kaliforniji lansiran je istraživački robot na Mars, koji bi trebalo da utvrdi od čega se sastoji Crvena planeta i u kojoj mjeri je njen sastav sličan Zemlji, prenosi Hina.

Ovo je prva interplanetarna misija koja je krenula sa američke Zapadne obale, a raketa će 485 miliona kilometara preći za nešto više od pola godine.

Spuštanje na Mars planirano je za 26. novembar, prenio je AP.

LIFTOFF! Humanity’s next mission to Mars has left the pad! @NASAInSight heads into space for a ~6 month journey to Mars where it will take the planet’s vital signs and help us understand how rocky planets formed. Watch: https://t.co/SA1B0Dglms pic.twitter.com/wBqFc47L5p