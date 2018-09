Kako da prekontrolišete automobil nakon ljetovanja

Vratili smo se ljetovanja i godišnjih odmora, a ako smo pritom koristili automobil, sada bi trebalo da prekontrolišemo vozilo. To možemo da uradimo i sami na parkingu, tako što ćemo provjeriti tečnosti kao što su motorno ulje, rashladna tečnost, kočiono ulje, i tečnost za šranje stakala.

U slučaju da nijedna lampica upozporenja nije uključena i ne osjećamo druge neobične simprtome, ne bi trebalo da brinemo.

„Ako je vozilo sve poteškoće i izazove izdržalo tokom trajanja odmora, onda nema potrebe za detaljnijom kontrolom osim kontrole tečnosti, a to može da obavi sam vozač na parkingu. Međutim, ako je došlo do snažnijih udara u vožnji preko neravnih površina, onda ne bi bilo loše napraviti vizuelnu kontrolu u servisu i intervenisati ako se utvrdi da je došlo do narušene geometrije trapa vozila“, kaže Jovica Anđelić, šef ovlašćenog Renoovog servisa.

Eventualne kvarove i pomjeranja u geometriji vozila vozač može sam da osjeti.

„Ako volan ne stoji u centru, to je prvi znak da je došlo do pomjeranja geometrije vozila. To je pravi trenutak za intervenciju, jer u slučaju da nastavite da vozite u tom stanju, može doći do trošenja guma u najboljem slučaju“, objašnjava Anđelić.

Bilo bi dobro i da očistite prostor ispod vjetrobranskog stakla od lišća ili iglica četinara. U slučaju da ste često parkirali u prašini, u blizini plaža ili na zemljanoj podlozi, tada su filteri kabine i motora bili izloženi dodatnom izazovu, ali ni to nije razlog za brigu.

„To je i zadatak filtera putničkog prostora i motora, da spriječi ulazak nečistoća u kabinu i cilindre. Oni se obično mijenjaju prilikom redovnog servisiranja vozila, ali ako ste se tokom odmora našli u situacijama sa ekstremno velikom prašinom, onda ih treba provjeriti što prije“, kaže Anđelić.

Pred nama je jesenji period, za koji ne treba posebno pripremati vozilo dok ne dođe termin za zimske gume. U ovom razdoblju posebnu pažnju treba posvetiti brisačima, a nije na odmet provjeriti i akumulator, i po potrebi doliti u njih destilovanu vodu.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)