Kako da produžimo vijek kočnicama

Kočioni sistem automobila funkcioniše po principu trenja između dva materijala, diskova i pločica. Samim tim dolazi do trošenja materijala, a od intenziteta i učestalosti tog trenja zavisi koliko će ovi djelovi trajati.

Dakle, stil vožnje je izuzetno bitan za životni vijek kočionog sistema, barem njegovog izvršnog dijela koji čine pločice i diskovi.

“Imamo iz servisnog iskustva da neki vozači na istom vozilu, iste marke, sa istim motorom, pređu tri puta više kilometara u odnosu na nekog ko stalno koristi kočnice i više je troši i pregrijava je, tako vozač je dosta bitan za sistem kočenja koliko će on trajati na vozilu”, kazao nam je Jovica Anđelić, šef ovlašćenog servisa Reno vozila.

Foto: Shutterstock

Agresivna vožnja dovodi do prekomjernog trošenja kočnica. U vožnji po gradu, kočnice ćete najbolje sačuvati tako što ćete da predviđate tok saobraćaja, pa ako vidite da vas čeka gužva ili crveno svjetlo na semaforu, nema potrebe da forsirate sa gasom, jer slijedi snažno kočenje.

“Usporavati motornim kočenjem tako što ćemo ubaciti mjenjač u niži stepen prenosa, posebno jer je konfiguracija terena u Crnoj Gori takva da imamo dosta vožnje nizbrdo. Dakle, ne treba upotrebljavati previše kočnicu. Držanje noge na kočnici u dužim intervalima može da ima i druge posljedice, jer ako kočiona tečnost nije kontrolisana i nije mijenjana može da dođe do njenog pregrijavanja i potpunog gubitka kočionog efekta, što može da ima fatalne posljedice”, kaže Anđelić.

Pregrijavanje kočnica utiče ne samo na djelove kočionog sistema, već i na ostale djelove na vozilu.

“Kočione pločice hvataju disk i tu se kočiona energija pretvara u toplotnu, dolazi do grijanja svih djelova na točku, glavčine, ležaja diskova, pločica. To pregrijavanje koje dolazi od prevelikog upotrebljavanja kočnica, oštećuje ostale djelove, i dolazi do curenja masti iz ležajeva koji su namontirani tik uz diskove”.

Kočioni sistem je tako projektovan da se pri trenju troše kočione pločice, a ne diskovi. Zato stanje kočnica možete da provjerite i sami, ako zavirite kroz felgu i utvrdite debljinu pločica.

