Kako da zimi uštedimo gorivo?

Niže temperature donose ne samo teže uslove za vožnju, već i veće opterećenje za budžet vozača. Pritom ne mislimo samo na zamjenu guma, tečnost za stakla ili antifriz, već i na povećanu potrošnju goriva. Na primjer, vidjećete da domet vašeg automobila nakon što napunit erezervoar nije više 800 nego 700 kilometara. Zbog čega tokom hladnih dana češće posjećujemo benzinske pumpe nego inače?

JWPlayer video mesto

Postoji više razloga, ali je jedan od glavnih trenje. Niske temperature povećavaju intenzitet trenja na svim frontovima. Većina tečnosti u motoru, od motornog ulja i ulja u mjenjaču, do servo tečnosti i ulja u diferencijalu, u tim uslovima postaju gušće. U prevodu: što teže prelaze u tečno stanje, to motor ima više posla. Dodajmo tome i činjenicu da gorivo pri niskim temperaturama ne sagorijeva onako kako bi trebalo. Jedan njegov neiskorišćeni dio izbacujemo kroz auspuh. Na to ne možemo da utičemo, ali postoje stvari i na koje možemo.

Na primjer, svaki auto ima optimalnu temperaturu rada, a što je napolju hladnije, motor sporije dolazi do radne temperature. Iako moderni motori prave vrlo efikasnu mješavinu goriva i vazduha, oni se oslanjaju na različite senzore, kao što je onaj koji nadgleda količinu kiseonika u izduvnoj grani, mjerač protoka vazduha, senzor pozicije leptira gasa ili temperature rashladne tečnosti. Sve ove informacije ulaze u kompjuter koji stalno prilagođava ubrizgavanje i tajming ventila. Međutim, ovaj menadžment motora je maksimalno efikasan samo pri radnoj temperaturi, a da bi došli do nje, zimi treba dosta više vremena. Upravo taj period zagrijavanja najviše košta.

Ako tome dodamo uobičajenu praksu da automobil zimi palimo za svaku sitnicu, čak i da skoknemo do prodavnice, jasno je šta prouzrokuje danak koji plaćamo na pumpi. Zaključak je jasan: što manje kratkih vožnji sa pauzama, više para u džepu.

Dalje, vrlo je važno i redovno održavanje vozila. Začepljen filter vazduha, neispravni senzori ili vremešne svjećice utiču na potrošnju goriva. Motor koji je u lošem stanju može da troši i 50 odsto više goriva.

Važno pravilo za smanjenje potrošnje je da provjeravate redovno pritisak u gumama. Na niskim temperaturama pritisak vazduha u gumama može da opadne i za 0,7 bara. To nećete moći da primijetite golim okom, ali ćete platiti cijenu na benzinskoj pumpi. Nakon što ste montirali zimske gume, treba da provjeravate pritisak u njima bar jednom u dvije nedjelje. Na ovaj način ne samo što ćete smanjiti potrošnju, već ćete produžiti život gumama i bićete bezbjedniji na cesti.

Provjeravajte pritisak u gumama Foto: JCPJR

Napomena: Ako imate zimske gume nema nikakve potrebe da se one izduvavaju u uslovima snijega i leda, ali ni da se prepumpavaju da bi se smanjila potrošnja.

Parkirajte na suncu

Ako imate garažu, ne propuštajte priliku da ostavljate auto u njoj. Tako ćete ujutru brže zagrijati motor i smanjiti potrošnju goriva. Iako ovo zvuči logično, postoji dosta vozača koji imaju garažu, ali ih ne koriste da bi u njoj ostavljali auto.

Autu koji provede noć napolju na niskoj temperaturi trebaće dosta više vremena da stigne do radne temperature. Da ne pominjemo potrošnju energije na različite grijače. Ako nemate garažu, poželjno je da koristite cerade ili zaštitite stakla od formiranja leda ili makar da parkirate vozilo tamo gdje će ga prvo jutarnje sunce obasjati zracima.

Koristite odgovarajuće ulje

Korišćenje motornog ulja po specifikaciji proizvođača doprinosi minimalnoj potrošnji goriva. Visokokvalitetna ulja su vrlo fleksibilna i pri niskim temperaturama ostaju u dosta tečnom stanju, što može da smanji potrošnju i do šest odsto. Tako na primjer korišćenjem sintetičkog ulja 5W-30, na godišnjem nivou možete da uštedite i preko 100 eura u zavisnosti od kilometraže.

Osim toga, pri hladnom startu ovo ulje smanjuje utrošak energije za 25 odsto, a pruža i bolje podmazivanje motora u prvoj fazi rada, zbog toga što je dosta rijetko i brzo se raširi po motoru.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (3 glasova)