Ljekari izgubili od vještačke inteligencije u dijagnostikovanju tumora

Sistem vještačke inteligencije Al pobijedio je neke od vodećih kineskih ljekara u dijagnostikovanju tumora na mozgu i predviđanju širenja hematoma, prenio je portal The Next Web.

Prema navodima kineskog portala Šinhua, sistem je porazio tim od 15 vodećih kineskih ljekara rezultatom dva prema jedan. Sistem Al, poznat i kao BioMind, proizvod je Istraživačkog centra za vještačku inteligenciju i neurološke poremećaje bolnice Tjantan u Pekingu te predstavlja još jedan primjer iz dugog niza tehnologija za analizu slika.

U dijagnostikovanju tumora na mozgu BioMind je dostigao visokih 87 odsto, prema tačnosti od 66 odsto koju su ostvarili medicinski stručnjaci. Uz to, sistemu je trebalo samo 15 minuta za otkrivanje 225 slučajeva, u poređenju sa 30 minuta koliko je trebalo ljekarima.

BioMind je ponovo pokazao nadmoć i u predviđanju širenja hematoma na mozgu, gdje je dostigao rezultat od 83 odsto, dok su ljekari uspjeli ostvariti samo 63 odsto, piše hrvatski Indeks.

Naučnici su uvježbavali sistem unoseći u njega na jiljade slika iz arhiva bolnice Tjantan. To je podiglo njegov nivo prepoznavanja neuroloških bolesti na onu glavnog ljekara, s obzirom na to da je dosegao nivo preciznosti od 90 odsto.

Izvršni potpredsjednik bolnice Tjantan izjavio je za portal Šinhua da se nije previše zamarao pobjednikom u borbi između ljekara i sustava Al. Rekao je da je duboko uvjeren da je to takmičenje pomoglo ljekarima da uvide snagu vještačke inteligencije, posebno onima skeptičnima oko iste. Na kraju je izrazio nadu da će i ljekari pokušati dublje razumjeti vještačku inteligenciju i ukloniti eventualne predrasude prema njoj, prenosi The Next Web.

