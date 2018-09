Max taster za 5 puta više poziva, poruka i interneta

Crnogorski Telekom je za korisnike Max postpejd tarifa omogućio pet puta više poziva, poruka i interneta aktivacijom nove usluge - Max taster. Ovu povoljnost korisnik može aktivirati 6 puta u prvih 12 mjeseci trajanja ugovora, u bilo kom momentu, bez dodatnih troškova.

Max taster se može aktivirati putem Telekom ME aplikacije, sa čije naslovne strane Max taster vodi do stranice za aktivaciju. Potvrdom aktivacije korisnik će upetostručiti sadržaj Max paketa, odnosno dobiti pet puta više minuta, poruka i gigabajta koje može iskoristiti do kraja mjeseca – uz osnovni sadržaj paketa.

Na primjer kada korisnik Max 1.1 paketa aktivira Max taster, on će u tom mjesecu dobiti dodatnih 10GB interneta, 500 minuta za pozive ka svim mrežama, 500 poruka ka svim mrežama kao i neograničene pozive u mreži.

Aktivacija je moguća i SMS-om, slanjem poruke TASTER na broj 1467.

Povoljnosti koje donosi Max taster važe za nove korisnike Max postpejd tarifa i postojeće korisnike kojima je istekao ugovor, uz produženje ugovora.

Podsjećamo da novi Max postpejd nudi maksimalne mogućnosti u najbržoj mreži. Korisnici mogu uživati u tarifama bez neželjenih internet troškova u zemlji i inostranstvu, kao i u omiljenim brojevima za neograničene pozive i SMS u oba smjera.

Više informacija o Max ponudi korisnici mogu dobiti pozivom na broj 1500, u T-Centrima i na sajtu kompanije.

