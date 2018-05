Mercedes A-klasa: Novi standardi, sve odiše luksuzom

Koliko se trendovi u auto industriji mijenjaju možda najbolje možemo da vidimo na primjeru Mercedesove A klase. Prije samo 20 godina gradski model iz Štutgarta je bio mali višenamjenski visoki auto, koji u početku nije bio baš najstabilniji, a evo kakva je najnovija generacija.

Nova A klasa izgleda zaista impresivno. Četvrta generacija ne samo što izgleda drugačije od prve, već je odskočila i od prethodne. Duža je čitavih 12 centimetara od prethodnika, što joj je donijelo elegantniju i atraktivniju siluetu. Nešto od toga je otišlo i na međuosovinski razmak, pa možete da očekujete i više komfora i veću udobnost.

Mi smo ovaj automobil probali na međunarodnoj medijskoj prezentaciji u Splitu i provjerili šta se krije iza atraktivnog izgleda.

Novi model leži na revidiranoj platformi, dobio je novi enterijer, tehnologiju i motore. Dinamične linije ekstreijera podigle su aerodinamiku prethodnika u novu dimenziju. Mercedes ističe da su promjene koje je napravio na automobilu ekvivalentne smanjenju težine za 100 kilograma. Sistem hlađenja je tako efikasan da dvostruka preklopna maska ostaje zatvorena od avgusta do aprila.

Ako ste vozili dosadašnju A klasu, kada se smjestite za volan nove, teško da ćete moći da prepoznate nešto.

Unutrašnjost je nešto što prije očekujete da nađete u luksuznoj limuzini nego u malom hečbeku. Kvalitet je impresivan. Ventilacioni otvori u stilu mlaznih motora pozajmljeni su iz E-klase kupé. Miks finih metala, crno bijele sajajne plastike, drveta i kože prevazilazi sve u segmentu, ali i automobile iz klase više. Sve odiše visokim luksuzom.

Foto: Daimler

Svaki model ima digitalnu instrument tablu, i široki centralni displej koji je prvi put u istoriji Mercedesa osjetljiv na dodir.

Ali ono što najviše impresionira je tehnologija koja stoji iza tog ekrana. Softver je napredniji nego u S-klasi, što znači da bilo koji putnički auto ne može ni da primiriše A klasi.

Navigacija je takozvana “preslikana realnost”, što znači da je slika sa kamere obogaćena strelicama, imenima ulica i brojevima kuća. Aktivira se kako se primičete raskrsnicama i pokazala se kao vrlo upotrebljiva.

Takođe, najnoviji sistem Mercedes-Benz User Experience je dio serijske opreme. Pomoću njega “razgovarate” sa automobilom i na taj način podešavate kontrolu klime ili ambijentalno osvjetljenje ili čak da tražite vremensku prognozu.

Iako se odlučite za osnovnu verziju ekrana od 7.0 inča, dobićete satelistku navigaciju, DAB radio i par USB priključaka.

U početku će biti dostupan jedan dizel i dva benzinca. Turbodizelaš zapremine 1,5 litara snage 116 konja u modelu A180d potiče iz Renoa.

Mi smo, međutim, u okolini Splita najviše vremena proveli u modelu A 200 koji pod haubom ima novi četvorocilindarski turbobenzinac od 1,33 litra koji razvija 163 KS.

On vuče dovoljno jako čak i pri malim obrtajima, mada morate dobro da ga stisnete ako želite da izvučete najbolje iz njega. Ova A klasa može debelo preko 200 km/h, a i ubrzanja su izuzetno dobra.

Istina, kada ga nagazite, ovaj motor će se bučno oglasiti, što će vas možda podstaći da popustite gas. Šestostepeni manuelni mjenjač je kratkog hoda i vrlo precizan. Prosječna potrošnja goriva je izuzetno povoljna u odnosu na snagu, i ide oko sedam i po litara.

Preglednost je znatno bolja nego kod prethodnog modela, zahvaljujući višim i četvrtastijim prozorima. Svi modeli inače imaju kameru z avožnju unazad u serijskoj opremi.

Za kraj da pomenemo da se Mercedes nada najboljim rezultatima na Euro NCAP testu bezbjednosti, jer je A klasa nakrcana najmodernijim tehnologijama poput aktivnog kočenja kao i gomilom senzora iz S-klase.

Foto: Konstantin Čovikov

Nova A klasa ovih dana stiže i na crnogorsko tržište, a cijena osnovnog modela A200 je nešto preko 26.000 eura.

Udobnost prioritet, ali ni zabave ne fali

Već nakon nekoliko minuta provedenih na brdskom putu jasno je da je Mercedes kao prioritet stavio udobnost u odnosu na sportske osobine.

To ne znači, međutim, da auto nije zabavan za vožnju. Kroz brze krivine on prolazi vrlo agilno i osjeća se dosta izbalansirano pri brzim promjenama smjera. Čak je i upravljač odlično odmjeren. Kako ulazite u krivinu on postaje teži, i vrlo je precizan tako da usmjeravate auto baš na onu putanju koju želite. Volan je i dovoljno lagan da gradsku vožnju učini prijatnom. Buka od vjetra je vrlo prigušena čak i pri velikim brzinama, čemu pomaže superiorna aerodinamika.

Dovoljno prostora i na zadnjim sjedištima

Vozač i suvozač teško da će imati problema da se namjeste čak iako su izuzetno visoki i korpulentni. Sjedišta mogu da se pomjere dosta unazad, a i opseg podešavanja volana je vrlo veliki.

U džepovima vrata možete da stavite boce od pola litra, a tu je i par držača za čaše. Čak i pozadi komotno mogu da se smjeste osobe od 1,8 metara.

Prtljažnik je sa 370 litara u rangu klase, i dovoljno je veliki za veliki nedjeljni šoping ili odlazak na vikend odmor sa partnerom.

Mercedes A200

Motor Turbobenzinski, 4 cilindra

Zapremina 1.332 cm3

Snaga 163 KS@5.500 o/min

Obrtni moment 250 Nm@1.620 o/min

Najveća brzina 225 km/h

Ubrzanje 0-100 km/h 8,2 s

Pogon Na sve točkove

Mjenjač Šestostepeni manuelni

Prosječna potrošnja 5,8-6,3 l/100 km

D/Š/V 442/180/144 cm

Međuosovinski razmak 273 cm

Prtljažnik 370 l

Težina 1.280 kg

