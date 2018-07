Mobilni telefon ne treba puniti noću

Izgleda kao najpraktičnije mobilni telefon puniti tokom noći dok spavate. Uključite ga u utičnicu pored kreveta i on vas ujutro dočeka sa 100 odsto spremnom u punom baterijom. No, to baš i nije najbolja ideja.

Stručnjaci su upozorili kako spavanje pokraj mobilnog telefona koji se puni može biti loše za vas, a ta praksa nije dobra ni za sami uređaj.

Prema Davidu Galeu iz eko-arhitektonskog preduzeća Gale & Snowden, ljudski nervni sistem radi na vrlo niskoj voltaži.

“Naš mozak koristi električnu energiju za slanje poruka u mišiće. Iz tog razloga, nekima je teško zaspati pored mobilnog telefona ili bilo kog drugog uređaja koji se puni na struju”, objasnio je stručnjak za “Mirror”.

Takođe, posebno je važno ne držati mobilni telefon koji se puni na krevetu ili ispod jastuka dok spavate, jer postoji rizik od eksplozije ili zapaljenja. To je zato što se baterija zagrijava kad je uređaj spojen na struju, a ponekad se može toliko pregrijati da uzrokuje požar, iako to i nije toliko česta pojava. Umjesto toga, trebalo bi mobilni držati na tanjiriću dok se puni, ako se puni uveče.

“Ako se i zapali, tanjir neće pokupiti vatru, nego će vas ipak donekle zaštititi”, rekao je stručnjak za potrošačke probleme Dominic Littlewood.

Naime, uz ovo, stručnjaci iz PC Advisor-a ne preporučuju ni punjenje baterije mobilnog telefona do kraja.

“Možete vi ponekad napuniti mobilni uređaj na 100 posto, ali ako to stalno radite, nesvjesno skraćujete životni vijek baterije”, stoji na njihovoj mrežnoj stranici.

Koliko god se čini nemoguće ili mislite da se vama to neće dogoditi, punjenje mobilnog telefona noću ipak nije vrijedno rizika. Za promjenu, bolje se dobro naspavajte!

