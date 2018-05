M:tel je generalni sponzor konferencije Spark.me 2018

Spark.me, jedna od najvećih marketinških konferencija u Jugoistočnoj Evropi, održaće se pod generalnim sponzorstvom kompanije m:tel, 26. i 27. maja u Budvi (uz seriju specijalizovanih radionica zakazanih za 25. maj). Organizator je kompanija doMEn d.o.o, agent registracije nacionalnog internet .ME domena.

Spark.me nudi priliku učesnicima da o aktuelnim trendovima u oblasti marketinga, tehnologije i biznisa uče od svjetski poznatih eksperata, te da ostvare kontakt sa preko 550 učesnika konferencije iz više od 20 država širom svijeta, među kojima će naći lidere iz poslovnog svijeta, svijeta tehnologije i inovacija, marketare, startapove i ljude željne znanja. Riječ je o interaktivnoj konferenciji koja je dizajnirana da podstakne kreativnost učesnika, da im omogući da unaprijede svoje znanje zahvaljujući međunarodno priznatim govornicima, da ih pomogne da unaprijede svoje poslovanje, kao i da sami osmisle i započnu nove poslovne poduhvate.

Najavljujući ovogodišnju konferenciju, Predrag Lešić, direktor kompanije doMEn, je naglasio: „Veliko nam je zadovoljstvo što smo u m:telu našli partnera koji je prepoznao značaj konferencije Spark.me, ne samo za Crnu Goru vec i za region. Spark.me je dio programa društvene odgovornosti kompanije doMEn i kao takav je zamišljen sa misijom da podigne svijest o mogućnostima koje pružaju Internet i nova ekonomija. Vremenom je konferencija postala mjesto okupljanja stručnjaka iz oblasti digitalnog marketinga, menadžmenta, inovacija, upravljanja promjenama i preduzetništva, a Spark.me se pozicionirao kao jedan od glavnih pokretača Internet i startap zajednice u regionu. Izuzetno nam je drago što je jedna od vodećih telekomunikacionih kompanija u regionu, m:tel, prepoznala našu misiju i pružila svoju podršku.“

Izvršni direktor kompanije m:tel Vladimir Lučić ističe da je m:tel sa zadovoljstvom podržao Spark.me, jer se radi o prestižnoj konferenciji koja se već godinama učesnicima nudi aktuelnosti iz svijeta interneta, menadžmenta, inovacija, start up-ovima.

"Strateška orjentisanost poslovanja m:tel-a je digitalizacija, kojom se Spark.me uspješno bavi godinama. Želimo uspješnu konferenciju organizatorima, a svim učesnicima prijatan i koristan boravak u Budvi", kazali su iz m:tela.

Organizatori konferencije Spark.me powered by m:tel su ranije objavili imena devet ovogodišnja govornika. U pitanju su: Mark W. Schaefer (jedan od vodećih svjetskih stratega u oblasti marketinga na društvenim medijima koji svoje znanje i iskustvo dijeli na jednom od pet najposjećenijih marketinških blogova na svijetu - {grow}), Mike Massimino (bivši astronaut NASA, profesor na Univerzitetu Kolumbija, poznato televizijsko lice koje se šest puta pojavio u popularnoj humorističkoj TV seriji “Štreberi” (The Big Bang Theory) i autor bestselera), Denise Lee Yohn (ekspertkinja u oblasti brendinga, konsultantkinja i autorka nekoliko bestselera), Boyd Multerer (bivši glavni inženjer za Xbox igračku konzolu, koji je osnovao Xbox Live i XNA servise), Dhiraj Mukherjee (suosnivač Shazama, aplikacije koju je Apple kupio za 400 miliona dolara 2017. godine), Dave Birss (osnivač digitalne marketinške konsultantske kuće čiji su klijenti Google, BBC, ESI Media, Sky i The Drum, a ranije kreativni direktor OgilvyOne, Poke i McCann Worldgroup), Kerry O’Shea Gorgone (direktorica strategije u MarketingProfsu, vodećem izvoru informacija za više od 600.000 marketinških profesionalaca širom svijeta, i voditeljka Marketing Smarts podcasta), Jon Burkhart (nagrađivani predavač, specijalista za oblast marketinga sadržajem i i koautor knjige „Newsjacking: The Urgent Genius of Real-time Advertising“) i Matt Desmier (strateg koji pomaže brendovima i organizacijama da postanu svjetski poznati, povećaju broj kupaca i razviju proizvode za 21. vijek). U narednom periodu će biti objavljena imena ostalih govornika na konferenciji.

Karte za konferenciju Spark.me powered by m:tel se mogu kupiti na zvaničnom sajtu konferencije - www.spark.me. Puna cijena karte je 300€, ali svi zainteresovani mogu kupiti svoju kartu po sniženoj cijeni od 250€, do 13. maja. Cijena karte uključuje pristup svim predavanjima (26-27. maj), radionicama (25. maj), startap takmičenju (26-27. maj), ručak u hotelu Mediteran na bazi švedskog stola za oba dana konferencije, osvježenje na svim kafe pauzama u toku oba dana konferencije, kao i koktel prijem (26. maj). Cijena karte ne uključuje troškove prevoza i smještaja. Kao motivacija za sve mlade ljude željne znanja, u ponudi su i studentske karte koje su namijenjene srednjoškolcima i studentima redovnih, postdiplomskih i doktorskih studija koji su mlađi od 27 godina, a čija cijena iznosi svega 50€. Kupljene karte se mogu naknadno prenijeti na drugu osobu (“name change”), ali se uplaćeni novac ne može refundirati.

Konferencija Spark.me powered by m:tel održaće se po šesti put, 26. i 27. maja, u hotelu Mediteran u Budvi. U skladu sa težnjom da svake godine dodatno obogate program konferencije, organizacioni tim Spark.me 2018 je za učesnike konferencije pripremio je seriju besplatnih radionica iz oblasti marketinga i preduzetništva, koje će se održati 25. maja u hotelu Mediteran u Budvi. Organizator Spark.me je kompanija doMEn d.o.o, agent registracije crnogorskog nacionalnog internet domena - .ME, koja od 2013. godine organizuje konferenciju jednom godišnje u Budvi.

Za više informacija o Spark.me powered by m:tel posjetite zvanični sajt konferencije na adresi www.spark.me, Facebook stranicu www.facebook.com/sparkdotme, Twitter nalog www.twitter.com/sparkdotme i Instagram nalog www.instagram.com/sparkdotme/.

