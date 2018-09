NASA lansirala novi toplotni štit, pogodan za odlazak na Mars

Američka Nacionalna vazduhoplovna i kosmička administracija (NASA) lansirala je i testirala u srijedu novi toplotni štit, nalik na kišobran, koji otvara vrata za slanje ljudi na Mars.

Novom tehnologijom pod nazivom ADEPT, štit — koji oblikom podsjeća na sklopljeni kišobran — smješta se u manje rakete, čime se u kosmosu omogućuje zaštita većih tereta dok ulaze u Zemljinu atomsferu, rekao je Brendon Dmit, glavni istraživač NASA na tom projektu, prenosi Rojters.

ADEPT, lansiran suporbitalnom raketom, testiran je u kosmičkoj luci u južnom Novom Meksiku, piše Tanjug.

3. Post-flight, Langley is in charge of using on-board and off-board sensor data to reconstruct the vehicle’s trajectory. This reconstructed trajectory will be used to determine if ADEPT SR-1 met its requirements. Learn more about ADEPT here: https://t.co/1GO8A1ql4Z pic.twitter.com/7o2uUUMJT3