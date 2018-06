NASA pronašla organsku materiju na Marsu

Rover NASA pod nazivom "Curiosity" pronašao je organske materije u 3,5 milijarde godina starim sedimentima u krateru na Marsu, objavila je američka svemirska agencija, a prenose mediji.

Kako prenosi CNN, rover je takođe u Marsovoj atmosferi detektovao prisutnost metana.

Podaci prikupljeni bušenjem u Marsovom krateru "Gale" dio su potrage NASA za organskim molekulima koji bi mogli pokazati da je nekada na površini Crvene planete postojao život.

#ICYMI, we took two steps forward in the search for life on Mars! Two new @MarsCuriosity discoveries announced today increase the chances that the record of habitability and potential life has been preserved on the Red Planet. Discover more: https://t.co/ww8v8rBWKF pic.twitter.com/KkX1VPw2Qj