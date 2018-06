Naučnici iz Hong Konga tvrde da su pronašli novi lijek za HIV

Naučnici Instituta za AIDS Univerziteta u Hong Kongu objavili su da su možda pronašli "funkcionalni lijek" za HIV, virus koji uzrokuje AIDS, a riječ je o novom antitijelu koje bi se moglo koristiti i za prevenciju i za liječenje te opake bolesti.

Istraživanje koje je vodio profesor Čen Živei sprovedeno je u trenutku kada je Kina suočena sa širenjem epidemije AIDS-a među visokorizičnim grupama. Gotovo 850.000 ljudi u Kini zaraženo je HIV-om, po podacima AIDS Data Haba Ujedinjenih nacija. Virus HIV slabi imuni sistem zbog čega su zaraženi jako osjetljivi na infekcije i bolesti. Čenovo otkriće, koje je testirano na miševima, pokazuje da novo antitijelo može pomoći u kontrolisanju virusa i eliminaciji zaraženih stanica.

Antitijelo će moći liječiti sve varijante HIV-a, što je novina, rekao je Čen, budući da ne postoji jedinstvena vakcina za liječenje svih varijanti HIV-a.

"Naše novootkriveno bispecifično antitijelo djeluje protiv svih njih i u tome je velika razlika", rekao je.

Čen je kazao da se pod "funkcionalnim lijekom" podrazumijeva da su količine virusa u tijelu toliko niske da se ne može detektovati, sve dok ljudi uzimaju injekcije antitijela, možda svaka tri mjeseca ili rjeđe.

Otkriće je objavljeno u Časopisu za klinička istraživanja, jednom od vodećih svjetskih časopisa za biomedicinu, piše Hina.

Ljudi zaraženi HIV-om mogu držati virus pod kontrolom antiretrovirusnim ljekovima, koji sprečavaju da virus zarazi nove stanice. No, moraju se uzimati svakodnevno i oni ne eliminišu zaražene ćelije iz tijela. Virus, dakle, i dalje postoji i može se vratiti ako se prekine terapija.

Novo antitijelo imaće značajno duži poluvijek od postojećih ljekova i moglo bi se, na primjer, davati svaka tri mjeseca, rekao je Čen.

Premda su rezultati obećavajući, Endrju Čidgi, direktor nevladine humanitarne organizacije AIDS Koncern iz Hong Konga, rekao je da to ne znači da će lijek tako skoro biti dostupan javnosti jer su vlasti spore. Čen i njegovi saradnici kazali su da žele sprovesti klinička ispitivanja lijeka i očekuju da će za to trebati tri do pet godina.

