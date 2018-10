Nobelova nagrada iz fizike za otkrića na polju lasera

Ovogodišnju Nobelovu nagradu iz fizike dobili su Artur Aškin iz SAD, kao i Žerar Muru iz Francuske i Dona Strikland iz SAD za otkrića u polju lasera.

Aškin je dobio nagradu za otkriće optičkih pinceta i njihovu primjenu u biološkim sistemima, saopštio je danas Nobelov komitet.

The 2018 award celebrates groundbreaking laser inventions. It’s shared between three physicists, including the first woman in 55 years https://t.co/4hao3cMLp9