Novi Fejsbuk alat vratiće i loša sjećanja

Ako volite stalne podsjetnike na ono što ste radili na današnji dan ili s kime ste se sprijateljili prije šest godina, Fejsbuk je prije dva dana lansirao bogatiju verziju svojeg alata ‘Na današnji dan’. Međutim, Sjećanja (Memories) u svojoj bogatijoj verziji nude i mnogo više podsjetnika na trenutke koje baš i ne bismo htjeli ponovno da proživljavamo, poput raskida, neguodnih situacija ili podsjetnika na ljude koji su preminuli.

Fejsbuk još od 2015. godine ima opciju ‘On this day’ (Na današnji dan), a svaki dan je koristi 90 miliona ljudi kako bi vidjeli stvari koje su dijelili ili mjesta koja su posjetili nekad davno. Nova verzija ove opcije imaće tako uz događaje i prijatelje koje ste stekli i podsjetnike na neko duže razdoblje koje će vam Fejsbuk skratiti u jedan video. Isto tako, pokazaće vam i postove koje ste propustili, a oni misle da biste ih trebali vidjeti.

Na novoj web stranici Memories podsjetnici na prošle dane organizovani su u četiri kategorije. U prvoj ćete naći On This Day, dok će vas druga podsjetiti s kime ste postali prijatelj na Fejsbuku na određeni dan. U Recaps of Memories biće smještene uspomene na koje će vas Fejsbuk podsjetiti nakon mjesec dana ili na kraju godišnjih doba, a Memories You May Have Missed je za one među nama koji ne provjeravaju kategoriju Memories redovno. Ponudiće najvažnije uspomene iz prošle sedmice.

Mnogi su preko društvenih mreža komentarisali kako bi se loš dan lako mogao pretvoriti u još gori kad nam Fejsbuk ponudi podsjetnik na druge trenutke - poput godišnjice nakon što se par razveo.

I u Fejsbuku priznaju da nisu sva sjećanja pozitivna, pa slušaju povratne informacije i žele da ponude kontrolu nad stvarima koje ćemo vidjeti, ali u tome će trebati pomoć i od samih korisnika. Novu opciju možete naći na facebook.com/memories.

