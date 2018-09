Otkriven najstariji ljudski crtež u istoriji

Naučnici tvrde da su otkrili najstariji poznati crtež na malenom fragmentu stijene u Južnoafričkoj Republici. Ovaj rudimentarni crtež star je pune 73 hiljade godina, a prikazuje ukrštene i poprečne linije ucrtane u stijenu crvenim oker pigmentom.

Ovaj drevni crtež, koji neke podsjeća na danas sveprisutni hashtag (#), naučnici su pronašli u pećini Blombos na južnoj obali Južnoafričke Republike, javlja BBC.

Crtež je "prvorazredni indikator moderne kognicije" naše vrste, kažu naučnici u članku objavljenom u prestižnom časopisu Nature, prenosi Indeks.

Archaeologists have found the world's oldest known drawing in a South African cave https://t.co/75JGwu38I7 pic.twitter.com/izpP7uhRaB