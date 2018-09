Otkrivena najstarija "pivara" na svijetu

Arheolozi su u pećini u blizini grada Haife, u Izraelu, otkrili lokalitet za koji se smatra da je najstarije mjesto za proizvodnju alkohola, od prije 13.000 godina.

"Ovo je najraniji dokaz o proizvodnji alkohola za koji znamo", rekao je Dani Nadel, jedan od arheologa sa univerziteta u Haifi, prenosi Hina.

Navodi se da je Nadel kazao da je nejasno koja se tačno vrsta alkohola proizvodila tamo, i u šali dodao da "nisu pronašli baš flaše piva".

Israel's Ale - Fascinating findings shed new light on a deeper history of human society. https://t.co/DreXlm37c5