Ova planeta zaudara poput pokvarenih jaja

Gasovita planeta Uran skriva tajnu, objavila je američka svemirska agencija NASA, pojašnjavajući da "zaudara poput pokvarenih jaja".

Naučnici su se dugo pitali kog su sastava oblaci planete koja je udaljena oko 2,9 milijardi kilometara od Sunca.

Uranus has been holding in one big secret -- it stinks! Researchers had long wondered about what composed the clouds of the gassy planet. Now, they say it's hydrogen sulfide. Learn why Uranus stinks like rotten eggs🥚: https://t.co/xmb7Au9wor pic.twitter.com/IPWc3bPITU