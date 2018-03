Ovako je govorio Hoking: Osobe koje se hvale svojom inteligencijom su gubitnici

Čuveni britanski astrofizičar Stiven Hoking, koji je umro danas u 77. godini, poznat je i po svojim filozofskim izjavama. Navodimo njegove najčuvenije citate.

O pitanju zašto postoji univerzum:



"Ako na to nađemo odgovor, to bi bio najveći trijumf ljudskog razuma - jer bi tada poznavali misao Boga i znali bi duh Boga (Iz "Kratke istorije vremena", 1988. godine)



O svojoj bolesti:



"Nada mi je svedena na nulu sa 21. godinom. Sve od tada je dobitak" (Intervju za Njujork tajms u decembru 2004. godine).

"Živio sam pet decenija više nego što su mi prognozirali ljekari. Pokušao sam dobro da iskoristim svoje vrijeme... Zato što svaki dan može da mi bude posljednji želim da izvučem najbolje iz svakog minuta" (U dokumentarcu "Hoking" iz 2013. godine)

O svojoj slavi:



"Nedostatak moje slave je da ne mogu nigdje da idem a da me ne prepoznaju. Ništa ne vrijedi da stavim naočare za sunce ili periku, kolica me izdaju" (Intervju za italijansku televiziju, decembar 2006)

O intelektualcima koji se hvale:



"Osobe koje se hvale svojom inteligenciomi su gubitnici" (Razgovor za Njujork tajms, decembar 2004.)

O savršenstvu:

"Bez nesavršenosti vi i ja ne bismo postojali" (U dokumentarcu "Into The Univers", na kanalu Diskaveri, 2010.)



O vanzemaljcima:



"Ako nas vanzemaljci posjete jednog dana mislim da bi rezultat bio sličan onome što se desilo kada se Kristofer Kolumbo iskrcao u Americi, ne baš pozitivan rezultat za Indijance (U dokumenarcu "Into the Universe", Diskaveri kanal, 2010. godina)

O vještačkoj inteligenciji:



"Primitivni oblici veštačke inteligencije koje već imamo su se pokazali vrlo korisnim. Međutim, mislim da bi razvoj potpune veštačke inteligencije mogao da znači kraj za ljudsku rasu" (za BBC, decembar 2014)



O smrti:



"Živim sa perspektivom rane smrti 49 godina. Nije me strah smrti ali se ne žurim da umrem. Ima toliko stvari koje još treba da uradim (Intervju za Gardijan, maj 2011.)

