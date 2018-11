Pogledajte: Prva fotografija Nasine sonde sa Marsa

Ovo je pogled sa Elysium Planitia, pustinje u blizini Marsovog ekvatora, gdje je Nasina InSight sonda sletjela u ponedjeljak.

U narednim danima InSight će napraviti još fotografija na Marsu, a koje će poslati nazad na Zemlju.

Na osnovu fotografija naučnici će odlučiti gdje će postaviti svoje instrumente.

Sondin seizmograf će biti "uvo" koje će odsluškivati "marsotrese" koji se dešavaju na Crvenoj planeti.

Aaah...soaking up the Sun with my solar panels. 🌞 After a long flight, and thrilling #MarsLanding, it feels great to get a good stretch and recharge my batteries. (Like, literally.) It’s just what I’ll need to really start getting in tune with #Mars. https://t.co/yse3VEst3G pic.twitter.com/LpsiI0KNNz