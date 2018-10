Potvrđena veza: Djeca koja igraju video-igrice sklonija agresiji

Međunarodno istraživanje sprovedeno među 17. 000 adolescenata uzrasta između devet i devetnaest godina, rađeno u periodu od sedam godina, pokazalo je da igranje nasilnih video–igrica izaziva pojačanu fizičku agresiju. Analizom 24 studije ustanovljeno je da su učenici koji igraju nasilne video-igrice skloniji problematičnom ponašanju i tučama u školi.

„Mada nijedan istraživački projekat nije definitivan, naše istraživanje ima za cilj da pruži najaktuelnije i najubjedljivije odgovore na ključna pitanja povodom ove teme”, kazao je Džej Hal, vodeći autor studije koja je ranije ovog mjeseca objavljena u američkom naučnom žurnalu „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

„Na osnovu naših otkrića, smatramo da je jasno da je upražnjavanje nasilnih video-igrica povezano sa naknadnim povećanjem fizičke agresije”, kazao je Hal, jedan od dekana fakulteta za društvene nauke na Dartmut koledžu u Hanoveru, u Nju Hempširu.

Broj istraživanja koja se bave uticajem video-igrica na nasilno ponašanje porastao je nakon masakra 1999. godine u srednjoj školi Kolumbajn, kada je otkriveno da su dvojica napadača tinejdžera Erik Haris i Dilan Klibold, igrali igricu „Doom”.

Adam Lanza, koji je ubio 27 osoba u osnovnoj školi Sendi Huk u Konektikatu u decembru 2012. takođe je bio opsjednut nasilnim igrama, a Andreas Brejvik, koji je usmrtio 77 ljudi i ranio više od 240 u dva odvojena napada u Norveškoj, na sudu je izjavio da je za masakr vježbao igrajući „Call of Duty”.

Hal i ostali autori studije kažu da se nadaju da će njihova otkrića pomoći da istraživanje odgovori na „pitanje o tome da li nasilne video-igrice pojačavaju agresivno ponašanje, kako bi se pažnja konačno usmjerila na pitanja zašto, kada i na koga igrice imaju takav uticaj”.

