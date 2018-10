Prenosi fudbalskih i bejzbol utakmica povećali prihode Tvitera

Pokrivenost glavnih bejzbol utakmica i igara američkog fudbala u SAD pomogla je Tviteru u trećem kvartalu ove godine da profitira i više nego što se očekuje, piše BBC.

Iz ove društvene mreže rekli su da je prihod u ovom periodu porastao za 29 odsto, tj. na 758 miliona dolara, premašivši procjene analitičara.

Međutim, ukupan broj korisnika Tvitera je opao zbog toga što su iz ovog giganta preduzeli konkretne poteze kada je u pitanju blokiranje lažnih i sumnjivih naloga, a predviđa se i veći pad broja korisnika s obzirom na to da proces deaktivacije profila još nije završen.

Takođe, ovi rezultati su doprinijeli povećanju dionica kompanije za 15 odsto, prenosi Klix.

U posljednjih nekoliko godina, društvenoj mreži Tviter bilo je izuzetno teško održati rast broja korisnika konstantnim pred prejakom konkurencijom kao što su Fejsbuk i Instagram.

Isto tako, iz Tvitera su se borili da uvjere oglašivače da je upravo Tviter najbolja platforma za njihovu reklamnu kampanju. To je urodili plodom s obzirom na to da je u periodu do septembra ove godine prihod od oglašavanja skočio za trećinu, podstaknut interesovanjem oglašivača za emitovanje uživo određenih događaja što je relativna novost za ovu platformu.

Tokom ovog perioda, Tviter je prikazivao nekoliko fudbalskih i bejzbol utakmica, kao i koncerte u partnerstvu s kompanijom Live Nation.

Međutim, u julu su akcije Tviter pale za 20 posto nakon što je prijavljen pad mjesečnih aktivnih korisnika. Za treći kvartal ove godine Tviter je objavio još jedan pad na 326 miliona korisnika, nakon čega su najavljene pojačane aktivnosti u uklanjanju sumnjivih računa, uključujući i one koji se koriste za širenje političkog uticaja.

Takođe, Tviter je suočen s velikim pritiskom za čišćenje platforme nakon što je optužen da su ga Rusija i Iran koristili za uticaj na strane izborne kampanje.

Pojedini analitičari su upozorili da firma treba da podstakne rast korisnika kako bi postala konkurentnija.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)