Prikrivena transformacija

Mercedes je 2015. novom C-klasom napravio pravi bum na tržištu premijum limuzina srednje veličine. Novi dizajn brzo je osvojio srca kupaca, uz vrhunski luksuz, bezbjednost i motore.

Međutim, konkurencija se u međuvremenu pojačala, i sada ne dolazi samo od premijum konkurenata, već i od modela iz srednje klase, pa su se u Štutgartu odlučili da unaprijede svoj model. Mi smo pozvani na prezentaciju ovog automobila u Luksemburg i zapadnu Njemačku, da bi provjerili u čemu se sastoje unapređenja za novu C-klasu.

Obim fejslifta unutar proizvodnog ciklusa jednog automobila specifičan je za svaki model. Na prvi pogled, bili smo pomalo razočarani, jer je vizuelni utisak govorio da se u Mercedesu nijesu naročito trudili. Međutim, Njemci su na prezentaciji odmah razbili ove predrasude i otklonili sumnje, istaknuvši da je ovaj redizajn najobuhvatniji u istoriji C-klase, model koji se prvi put pod tom oznakom pojavio 1992. godine.

I zaista, iako restilizovani automobil spolja izgleda slično dosadašnjem, svaki drugi dio je obnovljen, ukupno oko 6.500 komponenti. Redizajnom su obuhvaćene sve varijante, limuzina, karavan, kupe i kabriolet, kao i AMG varijante.

Kad je riječ o promjenama na spoljašnjosti, novitet su branici, maska hladnjaka, a modernizovan je i izgled LED farova.

Po pitanju elektronike, čak 80 odsto komponenti i elemenata je novo, jer je sada u C-klasu došao informaciono-zabavni i internet paket iz najluksuznije S-klase.

Foto: Daimlerag - Global Communication

Iznutra, pažnju odmah privlači novi volan. Osim prekidača, na njega je sada dodata i pločica osjetljiva na dodir kojom vozač može da upravlja različitim funkcijama. Široki krakovi i masivan centralni dio odaju utisak luksuza i moći.

Kao opcija je dostupan i potpuno digitalni kokpit sa ekranom od 12.3 inča smješten iza volana, a tu je i displej od 10 inča koji se poput tableta izdiže na vrhu centralne konzole. Iako smo očekivali da je on osjetljiv na dodir, kao kod nove A-klase, u Mercedesu su ipak odlučili da ostanu vjerni dosadašnjem kontrolisanju funkcija putem pločice i kontrolera između sjedišta, zbog toga što je auto ipak rađen na staroj platformi. Nama se to dopada, jer je upravljanje na ovaj način lakše nego tipkanje prstom po ekranu.

Novost je i to što električnim putem kod limuzine i karavan možete da prilagođavate konture sjedišta u dijelu bočne podrške i podrške u lumbalnom dijelu leđa. Dostupna je i funkcija masaže pulsirajućim vazdušnim jastučićima.

Novina kod C-klase su i opcioni višesnopni LED farovi. U poređenju sa ranije dostupnim LED inteligentnim sistemom osvjetljenja, nove funkcije su specijalna svjetla za raskrsnice, za gradske uslove i za loše vremenske prilike. Duga svjetla koja se prilagođavaju saobraćaju mogu da osvijetle put u dužini od čak 650 metara.

C-klasa u limuzinskoj verziji ima za osnovu pogon na zadnje točkove, ali i pored toga što perfektno drži putanju, ovo nije automobil sa kojim ćete ispitivati limite upravljanja u oštrim zavojima. Umjesto toga, C-klasa je auto koji nudi izbalansiranu vožnju punu udobnosti čak i kada vozite brzo. Na ovaj način dobijate luksuz sličan većim limuzinama.

Urednik "Auta" pored obnovljenog kupea C klase Foto: Daimler

Sa druge strane, kad sjednete za volan kupe verzije, interesovanja i nagoni se odmah mijenjaju. Ovo je i do sada bio jedan od najatraktivnijih automobila na drumu, a sada je vizuelni utisak doveden na još viši nivo. Sportske osobine ovog automobila posebno dolaze do izražaja u varijantama sa snažnijim motorima kao što je onaj koji pokreće naš testni C400 kupe. Radi se o V6 biturbo agregatu sa 333 konjske snage, koji do 100 km/h ubrzava za samo nešto više od pet sekundi.

Nakon što smo kratko upoznali i kupe verziju, prešli smo da osjetimo čari vožnje kabrioleta C-klase. Krov se prilično brzo otvara elektronskim putem, a onda slijedi pravo uživanje u vožnji pod otvorenim nebom u luksuznom okruženju. Čak i kada uđete u hladniji dio godine, možete spustiti krov jer Mercedes nudi takozvani vazdušni šal. Naime, topli vazduh izlazi iz otvora u visini vrata vozača i na taj način sprečava prehladu.

Dodatno uživanje predstavlja pritisak na gas kod testnog automobila. Pod haubom je AMG mašina od 390 konja, a zvuk koji dolazi otpozadi pojačava doze adrenalina. Kad je riječ o prostoru, pozadi u slučaju potrebe mogu da se voze dvije osobe nižeg rasta, a prtljažnik prima do 360 litara.

Buka bilo koje vrste je nepoznat pojam za putnike C-klase. Automobil je fenomenalno izolovan od spoljašnjih uticaja. Jedini snažan zvuk koji možete da čujete je onaj koji dolazi iz auspuha snažnijih varijanti.

Redizajnirana C klasa za nekoliko dana stiže i na naše tržište. Cijene će se kretati od 35.284 eura koliko košta limuzina C200d do 61.480 eura kolika je cijena AMG C43 verzije kabrioleta.

Novi turbobenzinac zapremine litar i po

U ponudi C-klase su novi benzinski i dizel agregati. Najznačajniji novitet je potpuno novi benzinac zapremine litar i po sa tvin skrol turbinom i blagim hibridnim sistemom od 48 volti. Električna energija obezbjeđuje dodatnu snagu od 14 konja. U verzijama C200 i C200 4Matic to znači 184 KS. Novina je i dvolitarski benzinac u modelu C 300 koji razvija 258 KS. V6 biturbo u Mercedesu AMG C 43 4Matic dobio je dodatne 23 KS i sada proizvodi 390 KS i 520 Nm. Dva turbopunjača su postavljena blizu samog motora i na taj način djeluju efikasnije.

Kod dizel motora, prelazak na novu generaciju OM 654 agregata je sada kompletiran. Potpuno nov motor je 1.6-litarski agregat u modelu C180d koji razvija 122 KS, u C200d 150 KS, a u C 220 d 194 KS. Svi oni zadovoljavaju najnovije Euro 6d TEMP norme.

Auto ispravlja greške vozača

Nova C-klasa dobila je najnovije sisteme pomoći vozaču iz S-klase i zbog toga je po pitanju aktivne bezbjednosti na višem nivou od prethodnika. C-klasa sada može da upravlja poluautonomno, a automobil koristi podatke sa navigacije i mapa za funkcije pomoći, kao i brojne kamere i radare za sprečavanje sudara. U paketu Driver Assistance postoji funkcija koja obezbjeđuje održavanje rastiojanja i aktivno prilagođava brzinu ispred krivina ili raskrsnica. I ne samo to, tu je i aktivna pomoć pri upravljanju i održavanju trake, kada auto sam ispravlja vozačeve greške.

