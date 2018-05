Pronađen kritičan bag: Tviter traži od svih korisnika da promijene lozinke

Kompanija Tviter je pozvala više od 300 miliona svojih korisnika da promijene šifre na svojim nalozima nakon što je otkriven bag koji je lozinke na kompjuterima čuvao u neenkriptovanoj formi.

"Ispravili smo bag i nemamo informacije o proboju ili zloupotrebi od strane bilo koga", kazao je direktor Tvitera Džek Dorsi.

We recently discovered a bug where account passwords were being written to an internal log before completing a masking/hashing process. We’ve fixed, see no indication of breach or misuse, and believe it’s important for us to be open about this internal defect. https://t.co/BJezo7Gk00