Šampion i mislilac: Najpoznatije izjave Ajrtona Sene

Ajrton Sena nije bio samo automobilista. Nije bio samo trostruki šampion Formule 1, a njegovo nasljeđe nije definisano samo široko rasprostranjenim ubjeđenjem da je on najbrži vozač koga je ovaj sport ikada imao.

Njegovih 41 pobjeda, 80 plasmana na podijum i 65 pol pozicija su kruna njegove karijere, ali ono što Senu čini jednim od najzanimljivijih karaktera u istoriji sporta zapravo nijesu njegova dostignuća tokom blistave 10 godina duge F1 karijere, već njegov jezik.

S vremena na vrijeme on je mogao da bude oštar i brutalan kao i njegov stil vožnje, ali je češće nosio blagost i misaonu vrijednost koje su odslikavale Senino držanje van staze.

Njegova želja da diskutuje o stvarima kao što su sport, religija, život, smrt i šanse za djecu, što je dovelo do otvaranja Instituta Ajrton Sena u novembru 1994, učinila je da je slušati Brazilca donosilo skoro isto zadovoljstvo kao i gledanje kako juri svojom meklaren-hondom ulicama Monaka.

Sena nije bio samo trkač. Bio je filozof, mislilac, mudrac.

Prvog maja se navršava 24 godine od njegove smrti na stazi Imola, a mi ćemo ga se sjetiti kroz njegove najpoznatije izjave.

“Biti drugi znači biti prvi među gubitnicima.”

“Biće ovo sezona sa mnogo incidenata, i usudiću se da kažem da ćemo biti srećnici ako se ne desi nešto zaista ozbiljno.”

Foto: Shutterstock

“Ako je Bog na tvojoj strani, put ti postaje čist.”

“I kada dostignete limit, nešto se dogodi i odjednom možete još malo više. Sa snagom svog uma, svojom odlučnošću, instinktom, a takođe i iskustvom, možete da letite veoma visoko.”

“Da biste pobijedili, morate da pravite kompromis, a on znači: ili se trkate ili se ne trkate.”

“Nikada nećete znati kako se osjeća vozač kada pobijedi na trci. Njegova kaciga krije osjećaj koji se ne može razumjeti.”

“Strah me uzbuđuje!”

“Odjednom sam shvatio da ne upravljam automobilom svjesno. Vozim ga jednom vrstom instinkta, kao da sam u drugoj dimenziji.”

“Nemam idola. Cijenim rad, posvećenost i kompetentnost.”

Foto: Shutterstock

“Trkanje, takmičenje, to je u mojoj krvi. To je dio mene, dio mog života. Radim to otkad znam za sebe i to stoji iznad svega drugog.”

“Kada uđete u trkački auto i vozite za pobjedu, drugo ili treće mjesto nije dovoljno.”

“Osjećao sam se kao da vozim kroz tunel. Čitava staza je postala tunel... Dostigao sam toliko visok nivo koncentracije, kao da smo auto i ja postali jedno. Zajedno smo bili na maksimumu. Ja sam davao automobilu sve, i obrnuto.”

“Osjećaj opasnosti uzbuđuje. Izazov je naći nove opasnosti.”

“Žene – uvijek nevolje sa njima, ali ne možete živjeti bez njih.”

“Konstatno spoznajem sopstvene limite, tjelesne, psihološke limite. To je za mene način života.”

“Ove stvari vas vraćaju u realnost, i pokazuju koliko ste zapravo ranjivi; u jednom momentu radite nešto što niko drugi ne može, vide vas kao najboljeg, najbržeg i nedodirljivog, a u tom istom trenutku ste enormno ranjivi.”

“Ne znam da vozim, a da to nije rizično. Svako treba da poboljšava sebe. Svaki vozač ima svoje limite. Moj limit je malo viši nego kod drugih.”

“Novac je čudna stvar. Oni koji ga nemaju hrle ka njemu. Oni koji ga imaju, stalno su u nevoljama.”

“Bogati ljudi ne mogu da žive na ostrvu koje je okruženo siromaštvom. Svi dišemo isti vazduh. Moramo da damo šansu svima, makar osnovnu priliku.”

“Nema malih nezgoda na ovoj stazi.”

“Onda me iznenada nešto trglo. Kao da sam se probudio i shvatio da sam u drugačijoj atmosferi nego inače. Moja trenutna reakcija je bila da popustim i usporim.”

“Moja najveća greška? Tek treba da se dogodi!”

“Dan kada će doći, doći će. Može to da bude danas ili za 50 godina. Jedino je sigurno da će doći.”

