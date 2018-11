Šokantno otkriće: Okeani apsorbovali 60 odsto više toplote nego što se pretpostavljalo

Nova istraživanja pokazala su da su svjetski okeani apsorbovali 60 odsto više toplote za godinu dana nego što se predviđalo, aludirajući da to može imati ozbiljne komplikacije u borbi protiv klimatskih promjena.

Istraživanje, objavljeno u Natur žurnalu u srijedu, pokazuje da je Zemlja još više osjetiljiva na emisije fosilnih goriva nego što su eksperti pretpostavljali.

Okeani apsorbuju 90 odsto toplote zarobljenoj u atmosferi, prenosi CNN.

Autor izvještaja, Laura Risplandi, sa Prinston univerziteta, je rekla da su ona i njene kolege otkrile da su okeani apsorbovali mnogo više toplote zadnjih 25 godina nego što se to pretpostavljalo u izvještaju iz 2014. godine od strane Međuvladinog Panela Ujedinjenih nacija o klimatskim promjena.

Potencijalne posljedice toplijih okeana uključuju:

Brži rast nivoa mora

Više koralih korijena u nestajanju

Mnogo snažnije oluje

Ubrzano topljenje snijega

Promjene struja u okeanima

Foto: Shutterstock

"Zamislite da je okean dubok samo 9 metara", kazala je Risplandi.

"Naši podaci pokazuju da su se zagrijavali do 6,5 stepeni Celzijusovih svake decenije od 1991. U poređenjuu sa zadnjim izvještaje gdje je Međuvladin Panel o klimatskim promjenama (IPCC) pretpostavio da je u pitanju 4 stepena Celzijusa svake decenije".

Loren Bup, koautor na istarživanju sa Ekol Normal Superier u Parizu, rekao je za CNN da su saznanja loša vijest kako za okeane, tako i za ekosistem.

Zato što je cirkulacija vode u dubokim okeanima vrlo spora, toplota koja se apsorbovala će ostati tu vrlo dugo, rekao je Bup, prije vijekovima nego decenijama.

"Klimatske promjene nisu bitne samo sledećih decenija i do kraja vijeka. One će imati posljedice vjekovima i milenijumima poslije toga", rekao je on.

Izvještaj UN da će planeta dostići krucijalnih 1,5 stepen Celzijusa iznad u odnosu na pre-industrijski nivo najkasnije do 2020. godine, predviđajući rizike ekstremnih suša, požara, poplava, i nestanka hrane za stotine miliona ljudi.

Klimatski naučnici kažu da rastuće temperature mora dovode do snažnijih oluja i ubijaju podvodni divlji svijet kao npr i Veliki koralni greben u Australiji.

Naučnici su otkrili da su okeani dostigli 13 zetadžuli energije svake godine od 1991 do 2016. godine.

Računa se da je to otprilike 150 puta veća količina energije od one koju ljudi proizvedu kao struju godišnje, navodi se u Prinston izvještaju.

Zetadžul je 1, 000,000,000,000,000,000,000 džula.

Da bi se to stavilo u kontekst, sijalica od 100 wati emituje 100 džula po sekundi.

Ono što su naučnici otkrili jeste činjenica da što voda postaje toplija, okeani ispuštaju više ugljen-dioksida i kiseonika u vazduh.

Rezultat svega je da su okeani na gornjoj granici predviđenih rezultata i da se moraju ubrzo preduzeti mjere i odreagovati se na klimatske promjene kao naprimjer efekte staklene bašte i porast nivoa mora.

Studija je finansirana od strane Nacionalne administracije za okeane i vazduh.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (2 glasova)