Space X lansirao svoju najveću raketu, a u njoj automobil i "Zvjezdani čovjek"

Američka kompanija "Spejs eks" (Space X) sinoć je, poslije odlaganja zbog vjetra, uspešno lansirala svoju najveću raketu do sada, a u orbitu oko Sunca zajedno s njom poletio je i crveni sportski automobil.

Raketa nazvana "Falcon Heavy" lansirana je iz Svemirskog centra "Kenedi" na Floridi, sa iste platforme koju je NASA koristila 1969. godine prilikom istorijskog projekta Apolo 11, prve misije slanja ljudi na Mjesec, prenose američki mediji.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O