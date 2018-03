Svjetski stručnjaci privukli preko 1.300 posjetilaca na konferenciju Digital Takeover

Najveća regionalna digitalna konferencija Digital Takeover u organizaciji 24sata u CineStaru zagrebačkog Branimir Centra okupila je rekordan broj posjetilaca iz Hrvatske i regiona te predstavnike Vlade.

U novom izdanju konferencija je učesnicima predstavila širu sliku digitalne transformacije, a u 10 sati službenog programa kroz devet predavanja i tri panela u šest dvorana predavači su naglasili važnost praćenja trendova u digitalu i podijelili svoja iskustva i znanja o kreiranju održive digitalne kulture. Ove godine konferenciju su podržali brendovi 24sata mreže - 24sata, Miss7, Express i Joomboos koji su u svojim dvoranama ugostili stručnjake iz raznih područja dok je program iz glavne dvorane imao i svoju live hologramsku projekciju.

"Promjene se događaju brzo, a događaće se samo još brže jer nas sve više u istom brodu vesla naprijed. Svaki dan imamo 520.000 novih ljudi koji su dobili pristup internetu i generšu tu promjenu", rekao je otvarajuću konferenciju Digital Takeover Boris Trupčević, direktor Styrije za Hrvatsku i član Uprave 24sata.

Program je počeo predavanjem Daniela Newmana, glavnog analitičara kompanije Futurum Research i CEO u Broadsuite Media grupi.

"Jedna od milion ideja postane uspješna, a kompanije koje uspijevaju na tržištu su one koje se mogu prilagoditi promjenama i tržištu, one koje prolaze kroz brojne promjene i izazove i uspješno se transformišu. Takve kompanije Newman naziva zmajevima. Preduzetnici smatraju da moraju biti idući Uber ili Snapchat da bi bili uspješni, ali to nije tako, ako se možete prilagoditi i fokusirati, možete i uspjeti", kazao je Newman.

Obrazložio je sedam operativnih stubova koje pomažu organiziciji da ubrza digitalnu transformaciju, upravljaju promjenama i pretvore promjene u neumorni motor za nove mogućnosti: iskustvo, ljudi, promjena, inovacija, vodstvo, tehnologija i kultura kompanije.

Peter Corbett, osnivač digitalne agencije iStrategylabs, podijelio je inovativna rješenja za marketinške kampanje na kojima je radio posljednjih godina i dobio brojna svjetska priznanja.

"Današnje kampanje moraju davati nezaboravno iskustvo. Ne smijemo zaboraviti kako smo kampanje radili prije pojave interneta. Sljedeći put kada radite kampanju, zapitajte se kako ćete je prenijeti putem interneta", rekao je.

Predsjednik uprave Hrvatskog Telekoma Davor Tomašković govorio je o potencijalu koji tehnologija ima u preobrazbi našeg života.

"Kada bismo ubrzali digitalizaciju za 10%, BDP bi se podigao za 11% u sedam godina", kaže Tomašković i ističe da se u maloj zemlji poput Hrvatske i male promjene mogu osjetiti.

Natalia Wiechowski, nagrađivana marketinška stručnjakinja za Bliski istok i Afriku, istakla je da svaki marketinški stručnjak, da bi bio uspješan, mora prije svega razumjeti ljudsko ponašanje.

"Ljudi imaju šesto čulo kada je riječ o međusobnom povezivanju. Ako ne marite, ljudi vas neće slijediti na društvenim mrežama", istaknula je Wachowski.

Posljednje predavanje održao je Stephen Attenborough, komercijalni direktor kompanije Virgin Galactic koja je dio grupacije Virgin Group u vlasništvu Richarda Bransona.

"Svi žele da idu u svemir, ali malo ljudi to može. Stvari se brzo mijenjaju i mi smo u epicentru ove revolucije", rekao je Attenborough čija kompanija u SAD-u radi na razvoju tehnologije koja će omogućiti komercijalna putovanja u svemir. Svi govore o preprekama, ali Richard Branson je genijalac", kaže Attenborough i dodaje da u poslu treba imati i hrabrosti, ali najvažnije je da postoji set vrijednosti za kojima se posao, bez obzira na branšu, povodi.

"U svijetu izobilja odabira moramo zadržati vjernost i dati ljudima vrijednost", kaže Attenborough.

Održane zanimljive rasprave na panelima

Na panelu u Miss7 dvorani o ulogama liderki u digitalnoj transformaciji raspravljali su ministarka obrazovanja Blaženka Divjak, Maja Čulig iz Addiko banke, Ana Pauzar iz Hrvatskog Telekoma te Tonkica Zlački, urednica portala Miss7.

"Uvodimo informatiku kako bismo učenike naučili programski razmišljati, što je podloga za neka zanimanja u budućnosti za koja mi danas ne znamo ni da će postojati", objasnila je Divjak.

Na Expressovu panelu o digitalizaciji Hrvatske učesnici su bili Željko Ivanković, novinar i analitičar, Senad Kulenović, digitalni nomad, Davor Bruketa, kreativni direktor Bruketa&Žinić&Grey, Bernard Gršić, državni sekretar za digitalno društvo, Ivan Čulo iz Hrvatske Pošte, a moderirao je Nikola Vrdoljak iz agencije 404.

Raspravljali su o svim izazovima koje proces digitalizacije predstavlja za hrvatske kompanije.

"Digitalno se transformiše čak i donje rublje. Tehnologija je katalizator, ali ljudi su najvažniji. Transformiše se čitava organizacija", kazao je Kulenović. Davor Bruketa je uvjeren da digitalizacija uništava poslove, ali uništava "dosadne poslove i omogućava kreativne poslove, jer svi smo mi kreativna bića".

Na JoomBoosovu panelu govorili su hrvatski influenceri: Lana Klingor Mihić, Davor Gerbus, Petra Dimić i Andrea Štimac, a jedan od najpoznatijih hrvatskih influencera Davor Gerbus, izjavio je da se može živjeti od Instagrama i YouTubea, ali uz to se i rade poslovi sa strane.

Marko Zorić s BBC-a govorio je o o digitalnoj transformaciji i njenoj ulozi u redakcijama i brendovima.

"Publika ima moć. Ona odlučuje kako ćemo prenositi vijest, gdje će se prenositi vijesti i kako", kaže Zorić i dodaje da ponekad treba pogriješiti da bismo uspjeli jer ako ne pogriješimo i ne doživimo neuspjeh, onda nešto ne radimo dobro."

Na kraju konferencije predvodnicima digitalnog poslovanja u Hrvatskoj uručena su priznanja Digital Takeover Business Leaders. Među prepoznatim predvodnicima su: Hrvatska Pošta (Investicija u digitalnu tehnologiju), Oradian (Društveno odgovoran projekt), Hrvatski Telekom (Doprinos za razvoj digitalnog društva), Gideon Brothers (Doprinos razvoju robotike kao poduzetničke grane u Hrvatskoj) i Addiko Bank (Inovativna digitalna rješenja).

