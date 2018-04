Tajne čuvane vjekovima: Tri otkrića koja mogu promijeniti svijet

Skrivene biblioteke polako su tokom prošlog vijeka počele da pronalaze put prema javnosti. Evo najpoznatijih.

1. Biblioteka u pećini, Kina

Na rubu pustinje Gobi u Kini, dio mreže pećinskih svetilišta u Dunhuangu, zvanih Hiljadu pećina Bude, bilo je zapečaćeno hiljadu godina.

Taoistički monah Vang Juanlu, nezvanični čuvar pećine, otkrio je 1900. godine skrivena vrata koja su vodila do komore ispunjene rukopisima nastalim između 4. i 11. vijeka.

Lokalne vlasti nisu pokazale interes za dokumenta, ali ostatak svijeta jeste, piše Punkufer.hr.

Mađarski istraživač Aurel Stajn otkupio je 10.000 rukopisa, a dio su preuzele i delegacije Francuske, Rusije i Japana, nakon čega je kineska vlada naredila da se ostatak dokumenata preseli u Peking.

Zahvaljujući inicijativi Britanske biblioteke, 1994. godine je, sa partnerima širom svijeta, počela je digitalizacija kolekcije.

Niko ne zna zašto je pećina bila zapečaćena. Stručnjaci smatraju da je moguć razlog za to čuvanje spisa koji se više nisu koristili, a bili su isuviše važni da bi se bacili. Druga teorija je da su htjeli da ih sačuvaju od moguće invazije.

