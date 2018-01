TUV izvještaj za 2018: Svaki peti auto pao na tehničkom

Samo dva od stotinu primjeraka mercedesa SLK imalo je tokom prošle godine kvar ili nedostatak koji ih je spriječio da prođu tehnički pregled u bez intervencije, pokazao je izvještaj njemačke Agencije za tehničku kontrolu (TUV). Ovaj automobil se pokazao najpouzdanijim u ukupnoj analizi koju TUV radi na 225 modela automobila koji su najčešći na njemačkim drumovima, i najpouzdaniji u kategoriji vozila do tri godine starosti.

Već skoro pedeset godina, izvještaj TUV-a predstavlja nezavisnu studiju koja najviše služi kupcima korišćenih vozila, jer pruža jasne pokazatelje vrlina i mana pojedinih modela automobila.

Inače, u najnovijem izvještaju TUV je pronašao greške na ukupno trećini od oko 10 miliona vozila vozila koja su došla na tehnički pregled, a kod svakog petog defekt je bio takve prirode da vozilo nije dobilo odobrenje da je tehnički ispravno.

Pored modela SLK, još jedan mercedes se pokazao izuzetno kvalitetnim. Najmanje kvarova u kategriji do pet godina starosti pronađeno je kod B-klase. Prve pozicije u kategorijama još starijih vozila takođe su pripala nhjemačkim proizvođačima. Porše 911 je najkvalitetniji u tri kategorije, od 6 do 7, od 8 do 9 i od 10 do 11 godina starosti. Automobili sa najviše utvrđenih defekata su kija sportedž (tri godine), pežo 206 (pet godina), ševrolet aveo (sedam godina), ševrolet matiz (devet godina) i ford ka (11 godina).

Prosjek kvarova u svim kategorijama je 19,9 odsto. Kod dvije trećine svih ispitanih vozila (66,1 odsto) nije utvrđen bilo kakav kvar. Ukupan procenat kvarova je i dalje pet odsto manji nego 2014. godine. Sa druge strane, razlika između starijih i novijih vozila je zbnačajna. Dok je prosječan broj kvarova kod vozila starih dvije do tri godine oko 5,8 odsto, ta cifra je dosta veća što su vozila starija. Kod više od četvrtine (26,5 odsto) vozila starijih od 11 godina zabilježeni su značajni kvarovi, a ta brojka kod pojedinih autopmobila dostiže i 40 odsto.

Eksperti TUV-a posebno izvještavaju o grešakama na sistemu osvjetljenja, problemima sa kočnicama i šasiji, gubitku motornog ulja i oštećenim izduvnim sistemima, i upozoravaju da nijedan od ovih defekata ne treba potcjenjivati. “Kombinacija loših svjetala i istrošenih kočnica može da ima fatalne posljedice, posebno tokom perioda kada je slabije dnevno svjetlo”, kaže Joahim Buhler iz TUV-a. “Zbog toha je vrlo važno da, čim primijetite neki od ovih kvarova, posjetite servis.

Softverski problemi bitni koliko i istrošene kočnice

Tehnologija kod automobila se razvija munjevitom brzinom. Digitalizacija, autonomni sistemi vožnje i alternativni pogoni zahtijevaju nova pravila o bezbjednosti. “U budućnosti, sve manje će se pričati o manjku ulja ili koroziji, a više o softveru i tehnologijama,” kaže Buhler. Zato očekujemo da uskoro u redovnu proceduru tehničke kontrole uđe i testiranje softvera elektronskih komponenti koje su bitne za bezbjednost.

