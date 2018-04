Ugrožena "pank kornjača" je rijedak daleki rođak dinosaurusa

Kada je vidite, možda biste pomislili da je pank frizura sasvim dovoljna da bi neobična kornjača iz rijeke Meri, u Kvinslendu u Australiji, bila označena kao jednistvena vrsta.

Iako ova vrsta ima još jednu nesvakidašnju odliku - to što pod vodom diše na genitalije, ona je ugrožena, pa se australijski naučnici sada na sve načine trude da je zaštite i stave na listu jedinstvenih ugroženih reptila, prije nego što bude kasno, prenosi B92.

Jedno stanište ove vrste kornjače na svijetu je rijeka Meri. Nadimak "pank kornjača" dobila je po karakterističnoj "frizuri" na vrhu glave, koja potiče od rječnih algi koje na njoj parazitiraju.

