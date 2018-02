Veliko otkriće: Astronomi uhvatili signal prvih zvijezda u svemiru

Astronomi su po prvi put uspjeli da uhvate signal prvih zvijezda u univerzumu, a možda su uspjeli da dođu i do potvrde postojanja misteriozne tamne materije.



Studija je danas objavljena u časopisu "Nature", a njen vodeći autor Džad Bauman, sa Državnog univerziteta Arizone, rekao je da signal potiče od prvih objekata u univerzumu, iz perioda kad je on izranjao iz tame, 180 miliona godina poslije Velikog praska, navodi Asošiejted pres.



Signal je pokazao neočekivano niske temperature i neobično izražen talas. Kada su astronomi pokušali da shvate zašto, najbolje objašnjenje bilo je da je neuhvatljiva tamna materija možda umiješala prste.



Ako otkriće bude dokazano, biće to prva svojevrsna potvrda postojanja tamne materije, značajnog dijela univerzuma za kojim naučnici tragaju decenijama.



Astronom sa Univerziteta Harvard Avi Loeb koji nije učestvovao u projektu, rekao je da "ovo otkriće, u slučaju da bude potvrđeno, zaslužuje dvije Nobelove nagrade", ali je dodao da su za potvrdu otkrića potrebna nezavisna testiranja.



Bauman se složio da su nezavisna testiranja potrebna iako je njegov tim tokom dvogodišnjeg rada dva ili tri puta provjeravao urađeno.



"Riječ je o vremenu (u istoriji) univerzuma o kojem baš ništa ne znamo", naveo je Bauman i dodao da je otkriće "kao prva rečenica" u ranom poglavlju istorije kosmosa.

