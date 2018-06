Zastrašujući uticaj čovjeka: Sve što radimo životinje shvataju kao prijetnju

Lavovi, tigrovi i medvedi sve češće se prilagođavaju noćnim uslovima života kako bi izbjegle da se sreću s ljudima, navodi se u danas objavljenom istraživanju.



Naučnici dugo znaju da ljudske aktivnosti ometaju prirodu. Osim toga što postaju obazriviji i smanjuju vrijeme povedeno u lovu, mnogi sisavci mogu da odu u udaljene predjele i manje se kreću kako bi izbjegli kontakt s ljudima, navodi se u istraživanju.



Stručnjaci su utvrdili da čak i aktivnosti poput planinarenja ili kampovanja mogu da uplaše životinje i navedu ih da postanu aktivnije noću.



"To ukazuje da životinje možda igraju na bezbjedno kada su okružene ljudima", rekla je autorka studije Kejtlin Gajnor, ekolog sa Univerziteta u kaliforniji. Prema njenim riječima, ljudi misle da ne ostavljaju tragove kada planinare u šumi, ali naše prisustvo ostavlja trajne posljedice.



Gajnor i njene kolege analizirale su 76 slučajeva i 62 vrste životinja na šest kontinenata. U istraživanje su bili uključeni lavovi iz Tanzanije, vidre u Brazilu, kojoti u Kaliforniji, divlje svinje u Poljskoj i tigrovi u Nepalu.



Naučnici su uporedili koliko vremena su životinje provele u noćnim aktivnostima kada su bile izložene ljudskom ometanju, poput lova, planinarenja i poljoprivrede. Utvrdjeno je da ljudsko prisustvo povećalo noćnu aktivnost životinja za oko 20 odsto, čak i kod životinja koje nisu poznate kao "noćne ptice".



Istraživanje je objavljeno u časopisu Sajens (Science).



Stručnjaci su iznenadjeni činjenicom da je bilo kakva ljudska aktivnost dovoljna da je životinje vide ljude kao prijetnju.



"To je pomalo zastrašujuće", rekla je Marle Tuker sa Univerziteta Gete u Frankfurtu, dodajući da čak i ako ljudi ne žele namjerno da utiču na životinje, to rade slučajno.

