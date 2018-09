Zemlja je najtoplija u posljednjih skoro 120.000 godina

Posljednja tri jula bi mogla biti najtopliji mjeseci na Zemlji u posljednjih skoro 120.000 godina, tvrde naučnici.

Prateći NASA-inu posljednju objavu da je jul 2018. godine bio treći najtopliji mjesec od početka pouzdanih mjerenja 1880. godine, klimatski naučnik Stefan Rahmstrof ističe da je posljednji jul, u kojem su zabilježeni rekordni valovi toplote, vjerovatno bio najtopliji mjesec od geološkog perioda poznatog pod nazivom Eemian.

Period Eemiana i ledeno doba prije i poslije njega, bili su prirodni procesi Zemlje koje može objasniti naša orijentacija prema Suncu u to vrijeme, tvrde naučnici. Ovi procesi zagrijavanja i hlađenja događali su se postepno hiljadama godina, ali trenutno brzo zagrijavanje na Zemlji, ono u posljednjih 150 godina, bez sumnje je ljudsko djelo, piše portal Klix.

Just out: NASA global temperature for July. It was the 3rd warmest July on record after 2016 and 2017. Since July is the warmest month of the year, the past July was one of the warmest recorded months ever. Likely among the warmest months since the Eemian 120,000 years ago. pic.twitter.com/KGZXh5ZXOS