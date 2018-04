Žene, majstori za volanom

Automobilski sport je donedavno bio rezervisan za muškarce. I danas je slična situacija, ali stvari se mijenjaju, jer žene iz dana u dan dokazuju da mogu da se takmiče sa muškarcima, da budu mehaničari i inženjeri, u svim disciplinama, od relija do Formule 1. Ovo su pripadnice ljepšeg pola koje su živjele svoj san, i ostvarile vrhunska dostignuća u auto-moto sportu.

Mišel Muton

Od rane mladosti Mišel Muton je briljirala u svim aktivnsotima, od skijanja, preko baleta, do akademije, ali orvi susret sa brzinom i relijem proimijenio je tok njenog života.

Dobila je poziciju fabričkog vozača audija, a uz legendu kao što je Valter Rorl, Muton se takmičila tokom smrtonosne ere grupe B, kada je pobijedila na četiri WRC relija, ostvarila devet plasmana na podijum, 160 najboljih vremena na dionicama i čak pobijedila na brdskoj trci Pajks pik. Ona je i dan danas jedina žena koja je pobijedila na reliju WRC šampionata.

Danica Petrik

Već više od deceniju, cura rođena u Viskonsinu, Danica Petrik ostavlja zapažen trag u automobilskim trkama. Ona se takmičila sa najboljima u NASCAR i IndyCar šampionatu i uprkos tome što se često nalazila na naslovnim stranama muških magazina, postigla je odlične rezultate na stazi.

Ona i dalje nastupa u NASCAR prvenstvu, a najbolji plasman joj je četvrto mjesto na trci Indijanapolis 500, i istorijski plasman na podijum 2009. nakon toge je senzacionalno osvojila pol poziciju na trci Dejtona 500 2014.

Ona je 2008 postala i jedina žena koja je pobijhedila na Indy Car Series trci, i to u Japanu.

Juta Klajnšmit

Njemica Juta Klajnšmit je 2001. godine učestvovala na najtežem trkačkom izazovu, reliju Dakar i senzacionalno pobijedila u kategoriji automobila. Ona je već tada imala status odličnog pustinjskog vozača, jer je 1980-ih počela da se takmiči na motociklima, a nakon toga prešla na četiri točka i 1997. pobijedila na jednoj dionici Dakara.

Pobijedivši na ovom reliju 2001, Klajnšmit je ispisala istoriju i dokazala da najteži izazovi u autosportu nijesu rezervisani samo za muškarce.

Pet Mos

Prve žene na auto trkama došle su iz Velike Britanije, a jedan od pionira bila je Pet Mos. Sestra Stirlinga Mosa, pobjednika na 16 trka Formule 1, u početku je voljela konje, ali se zatim više bavila konjskim snagama automobila, i pobijedila na tri međunarodna relija za volanom različitih mašina, od lanća i frodova, do minija i sabova.

Završila je na odličnom četvrtom mjestu 1958. na reliju RAC i vozila ostin hili 100/6 do četvrte pozicije na Lijež-Rim-Lijež reliju, postavši prva žena koja je završila među prvih 10 to finish in the top 10 of this notorious car-breaking event.

A ovom zahtjevnom takmičenju.

Keiko Ihara

Keiko Ihara sjela je za volan trkačkog automobila 1999, i postizala solidne rezultate u trkama Ferrari Challenge šampionata, da bi zaslužila angažman u evropskoj seriji Formula Renault.

Godine 2014, Ihara je postala prva Azijatkinjakoja je učestvovala na trci 24 sata Le mana i završila na 13. mjestu u LMP2 automobilu. Pobijedila je i na trci azijske Le Man serije.

Simona de Silvestro

Švajcarkinja Simona de Silvestro se takmiči u nisanu u mačo svijetu V8 Supercars šampionata u Australiji.

Ona je 2010. prešla u SAD da bi učastvovala u IndyCar trkama, gdje je ostvarila solidne rezultate, a bila je dobra i na čuvenoj trci Indijanapolis 500.

Prelazak u Australiju uslijedio je nakon što je bila uključena u program Zauber Formula 1 tima.

