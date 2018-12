Zima je pred vratima: Opremite automobil adekvatno za snijeg

Iako zima kalendarski još nije počela, još prije desetak dana smo imali prvi snijeg u planinama, a pošto je pred nama nekoliko mjeseci vožnje u otežanim zimskim uslovima, nije na odmet da se podsjetimo nekih pravila koja će nam pomoći da bezbjednije vozimo u periodu kada ćemo iskusiti kretanje i po snijegu i po poledici.

JWPlayer video mesto

Ključne riječi bi pritom trebalo da budu koncentracija i opreznost, a ne strah. Ali, prije svega, neophodno je da vaš automobil bude adekvatno opremljen za snijeg.

Suvišno je napominjati da ne treba ni da pomišljate da krenete u planinske oblasti ako na automobil nijeste montirali zimske pneumatike. Osim toga, to je na većini dionica kroz Crnu Goru obaveza.

Međutim, nijesu samo gume dovoljne za bezbrižnu vožnju. Dobri brisači i tečnost za pranje vjetrobrana koja ne ledi kada su temperature u minusu jednako su važni za preglednost u vožnji. Vodite računa da uvijek imate dovoljno tečnosti u posudi namijenjenoj za to, a ako idete na duži put ponesite sa sobom rezervno pakovanje.

Unutrašnje površine prozora u automobilu obavezno odmaglite prije kretanja. Savjet je da topao vazduh iz ventilacionog sistema usmjeravate i prema vjetrobranu, kako bi staklo ostalo toplo tokom vožnje.

Ako ventilacija ne može da odradi posao do kraja, uključite klima-uređaj, jer on najefikasnije odmagljuje stakla. Tek u krajnjem slučaju koristite mekanu, suvu i čistu krpu da biste doprli do djelova stakla koji su i dalje zamagljeni.

Pri temperaturama ispod nule, uvjerite se da brisači nijesu zalijepljeni za vjetrobransko staklo, i nemojte da ih koristite dok na vjetrobranu ima leda, jer samo jedan prelazak preko te grupe površine može da ih uništi.

Foto: Shutterstock

Dugoročno izlaganje veoma toplom vazduhu u vožnji učiniće vas pospanim i dekoncentrisanim pa povremeno otvarajte i zatvarajte prozore kako biste provjetrili automobil i zadržali koncentraciju i budnost u vožnji.

Snijeg na putu zahtijeva od vozača da se prilagodi na nove uslove u vožnji. Zlatno pravilo je da ne pravite nagle pokrete i manevre. Važno je i da se ne krećete neprilagođenom brzinom. Ttreba da vozite sporije nego onda kada na putu nema snijega.

Na putu ćete ponekad naići na posebne saobraćajne znake za ograničenje brzine, koje važe samo u slučaju sniježnih padavina. Kada vidite takav znak, obavezno prilagodite brzinu vozila ograničenju.

Uvijek držite bezbjedno odstojanje u odnosu na vozilo ispred vas, u nadi da će se istog savjeta pridržavati i vozač koji se nalazi iza.

Takođe, kada padne snijeg više ne možete voziti u istom stepenu prenosa, u kojem ste vozili po suvom. Posebno kada skrećete ili prolazite kroz raskrsnice u ovako teškim uslovima. Generalno, savjet je da ručicu menjača tokom vožnje ubacite u višu brzinu, čime ćete postići bolju trakciju. Kad se spuštate koristite manju brzinu nego inače, a kada se penjete višu.

Metlica ili četka kojom ćete očistiti naslage snijega sa parkiranog automobila takođe spada u spisak stvari koje neizostavno treba da imate kod sebe, baš kao i strugač leda.

Kada očekujete da snijeg napada preko noći, ove dvije alatke možete držati i u kući, kako biste ujutru prije ulaska u automobil najprije očistili sniježni nanos, pa tek onda otvorili vrata vozila.

U svakom slučaju, prije vožnje obavezno uklonite sav snijeg sa vašeg automobila. I sa krova, i sa haube i sa bočnih stakala i sa registarskih tablica.

Na taj način ćete spriječiti da snijeg spada tokom vožnje na vjetrobransko staklo, ali i da zasipa vozila koja se kreću iza vas i ometa druge vozače.

Napunite rezervoar i telefon

Ako polazite automobilom na put po snijegu, obavezno se informišite o stanju na putnom pravcu kojim ćete se kretati, ali uvijek računajte i na mogućnost da se situacija u međuvremenu izmijeni i pogorša.

Budite spremni na to da ćete u automobilu možda provesti više vremena nego što ste planirali - napunite rezervoar do vrha, kako biste imali dovoljno goriva za rad motora u mestu i grijanje u slučaju zastoja.

JWPlayer video mesto

Isto važi i za vaš mobilni telefon - napunite bateriju uoči polaska na put. Ponesite i dovoljno tečnosti i nešto hrane za svaki slučaj, a nije na odmet da imate i ćebe u vozilu.

Pravilno odložite gume

Pravilnim čuvanjem pneumatici ne gube svoje karakteristike, pa će njihov vijek trajanja biti duži. Evo kako da pravilno skladištite gume.

Prije svega, vrlo je važno da pregledno označite njihov položaj na automobilu. Tako ćete pri ponovnoj montaži moći da ih rotirate radi ravnomjernijeg trošenja. Prilikom naredne montaže vulkanizer će, na primjer, prednji lijevi pneumatik montirati pozadi, a zadnji naprijed.

Prije skladištenja pneumatika očistite sa njih prljavštinu i odstranite kamenčiće i slične predmete koji bi mogli da ih oštete ili utiču na oblik površine.

Gume odložite u tamnom, suvom i hladnom prostoru jer im škodi izlaganje dnevnoj svjetlosti, a naročito UV zracima. Gumama takođe ne odgovara i kontakt sa uljima, mazivima, lakovima i gorivima.

Ako pneumatike skladištite zajedno sa felgama, smanjite pritisak vazduha, ali nemojte potpuno da ih ispraznite. Zatim ih odložite tako što ćete da ih okačite na nosače da bi zimu pregurali bez opterećenja. Ukoliko ne možete da ih okačite, složite ih jedan na drugi, ali tako da visina ne bude viša od 1,5 metara. Dobro bi bilo da ih jednom mjesečno presložite da bi se oni na dnu smjenjivali.

Gume bez naplataka odložite u uspravnom položaju, a između njih ostavite malo prostora. Preporučuje se da ih svake četiri nedjelje malo okrenete da se ne bi deformisali.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)