Abazović pozvao Rudovića da vrati mandat: Nadam se da je shvatio da su inicijative bile ishitrene

Predsjednik GP URA Dritan Abazovic pozvao je svog partijskog kolegu Nedjeljka Rudovića da zbog izrazitih razlika u političkim stavovima vrati poslanički mandat, kako bi se u parlamentarnoj grupi o izbornim i drugim reformama našli oni poslanici koji će zastupati politiku stranke.

.Abazović u intervjuu za TV Vijesti kazao da očekuje da grupa radi po planu GP URA i Demokrata, koji je podržala EU.

„Dakle, što se URE i Demokrata tiče mi smo spremni da sjutra krenemo u rad i očekujemo da sve strukture društva koje su posvećene evropskoj viziji Crne Gore zaista učestvuju i daju puni doprinos u realizaciji toga plana. Želim samo da naglasim da je samo ono što je predstavljeno u Briselu i što je dobilo podršku relevatnbih međunarodnih adresa nešto što je relevantno za URU i Demokrate. Sve ostalo nijesu bili dogovori i mi nijesmo spremni da izlazimo van okvira koji su prezentovani Hanu", kazao je Abazović.

Dajete li neki rok?

Ja očekujem da se to desi do kraja ovog mjeseca i mislim da bi već na prvoj jesenjoj sjednici taj odbor trebalo da se uspostavi. Ukoliko se to ne desi mislim da je adresa i odgvornost jasno psotavljena.

Prije nekoliko dana član vaše stranke Nedjeljko Rudović izašao je sa idejom o formiranju procrnogorskog saveza stranaka, koji ne bi koalirao sa strankama suprotne ideološke profilacije (misli se na DF). Iz Ure je ta ideja odbačena ali Rudović je i dalje član vaše partije i poslanik i tvrdi da u Uri ima još ljudi koji slično razmišljaju. Je li u pravu?

„Bilo koje nacionalno okupljanje bilo da je to crnogorsko srpsko albansko bošnjačko ili bilo koje drugo samo je pojas za spasavanje DPS i prolongiranje neophodnih promjena u našem društvu. Želim da kažem da je kolega Rudović bio prilično usamljen na organima stranke vezano za sve svoje aktivnosti koje se tiču prethodna tri mjeseca. On je samoinicijativno podnio ostavku na sve funkcije unutar URE, ostao je član partije, mi smo velikom većinu prihvatili sve ostavke koje je dao i zatražili rotaciju poslaničkog mandata od strane Rudovića, kako bi u Parlamentu unutar te ad hoc grupe bili psolanici koji su aspolutno posvećeni onome što je zvanična politika stranke a koja se utvrđuje na njenim organima."

Šta to znači? Do kada će Rudović biti poslanik Ure?

"Mislim da će on džentlmenski postupiti, krajnje odgovorno i da će uraditi ono što je zahtjev Glavnog odbora. Ne mislim da su inicijative zlonamjerne, ne mislim da su plod neke želje da se nanese šteta URI ali mislim da su neraalne i da nemaju uporište u našem članstvu. Nadam se i da Rudović sada kako vrijeme odmiče shvatio da su inicijative bile ishitrene, naročito što ih je u jednom dijelu podržao DPS."

Ocijeni: 1 2 3 4 5 2 (3 glasova)