Aerodrome u Podgorici i Tivtu izdaju na 25 do 30 godina

Vlada je odlučila da ponudi crnogorske aerodrome na koncesiju, a poziv za sve zaintersovane vrlo brzo će biti objavljen na njenom sajtu, kazao je za TV VIjesti ministar saobraćaja Osman Nurković. Plan je da se aerodromi u Podgorici i Tivtu izdaju na 25 do 30 godina.

Nurković kaže da Vlada na taj način želi da bolje valorizuje potencijal aerodroma, jer trenutno stanje ne zadovoljava potrebe države i njenih građana. Inače, pod koncesijama se nalazi većina aerodroma iz našeg okruženja, od Ljubljane, preko Zagreba do Skoplja a ovog proljeća takav ugovor dobio je i aerodrom Nikola Tesla u Beogradu.

Na pitanje – da li država planira da proda Aerodrome ili ih privatizuje na bilo koji način, što posljednjih mjeseci najavljuje opozicija, ministar saobraćaja ovako odgovara.

“Ne ni u kojem slučaju.”

Nurković Foto: Boris Pejović

Od prodaje nema ništa, tako tvrdi ministar, ali se vlada zato odlučila da na drugačiji način valorizuje potencijale i sada profitabilne državne kompanije.

“Evo da vama dam eskluzivnu izjavu, ići ćemo vjerovatno sa prijedlogom koncesionog akta- odnosno davanja na koncesiju aerodroma, to je ogromna i velika razlika u odnosu na prodaju. Dakle, ono što je trenutno stanje na aerodromima i što su potrebe građana i države Crne Gore, ne zadovoljava, i mislimo da mnogo bolje može da se taj potencijala države valorizuje, a to možemo da uradimo na taj način, što ćemo najvjerovatnije ići sa pozivom za dodjelu koncesija , nekom od kredibilnih, iskusnih, već dokaznih na tom svjetskom tržištu”, naveo je Nurković.

Poziv zaintersovanim koncesionarima ovih dana trebalo bi da se nađe na sajtu ministarstva, a Nurković otkriva i na koliko godina planiramo da izdamo eventualne koncesije.

“Najvjerovatnije do 25-30 godina. To će biti naš prijedlog, a sad u postupku da li će se javiti neko ko bude zainteresovan za to, ili neće , ja ne mogu da prejudiciram , ali ono što je iksustvo iz okruženja, mislim da postoje šanse velike, i da napravimo odličan posao za državu prije svega.”

Davanje koncesija na aerodrome, nije novina u regionu. Tako nešto prvo je uradila Albanija 2005. sa aerodromom u Tirani, pa Hrvatska sa aerodromom u Zagrebu. Lista aerodroma u okruženju, koji se nalaze pod koncesijama proteže se još na Ljubljanu, Prištinu, Skoplje i bugarske Varnu i Burgas. Posljednji su to ovog proljeća uradili Srbi sa aerordomom Nikola Tesla u Beogradu – poptisan je ugovor sa francuskom korporacija "Vansi erports” na 25 godina.

Ekonomski analitičari saglasni su da ovakav način valorizacije može biti dobar za neku državu, jer on prije svega znači značajna ulaganja, ali da je vrlo važno kakav će biti koncesioni ugovor, jer su iskustva pokazala, da se koncesionari trude da potpišu ugovore sa kojima zapravo ne preuzimaju bilo kakav rizik na sebe, ako posao ne krene kako treba.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 2 (6 glasova)