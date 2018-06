Angry Birds - Ekranizovana verzija jedne od najpopularnijih video igara

Od kada je nastao u decembru 2009. godine, Angry Birds je doživio pravu eksploziju i proširio se s mobilnih telefona na računare.

Igra je prvi put objavljena za Eplov iOS u decembru 2009. Više od 12.000.000 primjeraka igre kupljeni su na njihovim onlajn ap storu, koji je podstakao kompaniju na nastanak novih verzija za ostale pametne telefone.

Igra Angry Birds dobila je pohvale za svoju uspješnu kombinaciju zaraznosti, komičnoga stila i niske cijene. Popularnost je dovela do novih verzija igre, crtane serije, kao i filma. Do sada je igra preuzeta oko 1,7 milijardi puta na svim platformama ukupno, pa je najuspešnija igra na mobilnim uređajima do sada.

Foto: TV Vijesti screenshot

Glavni likovi su stilizovane ljutite ptice bez krila, koje preko praćke napadaju svinje, koje su im ukrale jaja.

Budući da je sama igra nazvana najvećim uspehom svih vremena kada su u pitanju mobilne aplikacije, nije čudo što je ogromnu pažnju izazvala njena ekranizacija.

Serijal kratkih crtanih filmova nam prikazuje ptice i prasiće i njihovo čuveno rivalstvo i razne avanture, pojedinačne i zajedničke.

Foto: TV Vijesti screenshot

Od ponedjeljka na televiziji Vijesti možete pratiti serijal Angri Birds Stela. Stela je živahna ptica, kojoj se u zabavnoj avanturi pridružuju najbolje prijatelje Dalia, Popi, Vilou i Luća. Zajedno istražuju, stvaraju, izlaze i smiju se ... puno! Ali, kao u bilo kom drugom društvu, jake ličnosti se ponekad sukobljavaju. Važno je to što se na kraju uvijek slažu ... ili ne? Gejl je Stelin bivša prijateljica koja je opsjednuta otkrivanjem misterioznog Zlatnog jajeta - bez obzira na sve! Iako želi ponovo da se ujedini sa svojim prijateljicama, zaslepljena je ponosom i pohlepom. Samo treba ponovo da otkrije ono što je najvažnije! Gejl može imati sjajnu krunu, ali je izgubila nešto mnogo dragocjeno ... Stelu i njene druge prijateljice.

Foto: TV Vijesti screenshot

Serijal Angry Birds gledajte radnim danima u Bojama jutra od 7.20h. Repriza vikendom u u okviru Dječijeg jutra



