Automobili predviđeni za uništenje u EU se uvoze u CG: Dobijaju sertifikat Mašinskog fakulteta?

Vlasnici firmi za uvoz polovnih automobila u Nikšiću protestovali su tvrdeći da im je prodaja opala od marta ove godine, od kada jedna firma u Crnu Goru uvozi automobile koji su u zemljama Evropske unije (EU) proglašeni za uništenje, a koje kod nas uredno registruje i prodaje.

Osmorica vlasnika sa skupa ispred carinskog terminala na Kapinom polju poručili su da se takvi automobili kupuju u reciklažnim centrima u inostranstvu, a da kod nas uredno dobijaju sertifikat od Mašinskog fakulteta i kod nas prodaju po izuzetno niskim cijenama.

Do ovog izdanja Vijesti u pola sedam, iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Mašinskog fakulteta, nijesu se oglašavali o ovom slučaju.

Uvoznici polovnih automobila iz Nikšića, vlasnici uredno registrovanih firmi za tu djelatnost, tvrde da je od marta u Crnu Goru uvezeno više stotina automobila koji su u zemljama EU predviđeni za uništenje.

Ne želeći da imenuju uvoznika koji to radi, negoduju što takva vozila, plaćena svega nekoliko stotina eura u reciklažnim centrima, dolaze na crnogorsko tržište, dobijaju uredno dokumentaciju Mašinskog fakulteta i prodaju se po veoma niskim cijenama.

"Pojavio se čovjek jedan koji uvozi na stotine vozila koja po našim saznanjima nijesu regularna. Radi se o vozilima koja su totalno uništena po broju šasije, ali se ta vozila u Crnoj Gori nažalost normalno registruju i stavljaju u saobraćaj", istakao je Duško Pejović, uvoznik automobila.

Sporna vozila, tvrde uvoznici, kupuju se po izuzetno niskoj cijeni.

"Ako recimo gore platimo vozilo 2.000 eura, to vozilo se gore kupuje za nekih 300 do 500 eura. To vozilo ovdje ocarinjeno ovdje se prodaje ispod 2.000 eura", kazao je Pejović.

"Konkretno u Njemačkoj je na tim saobraćajnim napisano da su vozila za uništenje. Bilo ko da kupi taj auto u Njemačkoj, ne može ga registrovati, ne može ništa. Ta auta su sad došla ovamo, normalno se carine, normalno se registruju", kazao je Željko Vilotijević, uvoznik automobila.

Zbog toga je, tvrdi uvoznik Milan Drašković, od marta prodaja regularno uvezenih automobila drastično opala.

"Ako smo prodavali recimo desetak auta mjesecno, sad ne možemo dva auta da prodamo", rekao je Drašković.

Uvoznici kažu da nemaju ništa protiv kolege koji uvozi sporne automobile, ali traže da za sve važe isti uslovi i apeluju na Mašinski fakultet, Ministarstvo saobraćaja i Upravu carina, da utvrde da li se i na koji način sporna vozila uvoze, carine i registruju kod nas.

"Smatramo samo da treba da damo apel nekome ko je zadužen za taj uvoz, da provjeri ti i ako nešto nije u redu da se nešto uradi po tom pitanju", poručio je Drašković.

Iz Ministarstva saobraćaja i Mašinskog fakulteta nijesu odgovorali na pitanja Televizije Vijesti da li se u Crnu Goru uvoze sporni automobili i na osnovu čega Mašisnki fakultet izdaje sertifikat kojim uvezeni automobil daljom procedurom prolazi carinu.

