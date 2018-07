"Baš kao Game of thrones": Muzej žive istorije u Kotoru

Stare građevine i bedemi, većini su prva asocijacija na kotorsku istoriju.

No, i pored eksponata koji su izloženi u muzejima, tim entuzijasta, odlučio je da istoriju ovog grada, mještanima ali i drugim posjetiocima, približi na jedan sasvim neuobičajen način.

Muzej žive istorije u Kotoru, posjetila je i naša ekipa.

Stari kovani novac, hartije i pernice, neki su od zanimljivih predmeta koji posjetioce ovog neobičnog muzeja vraćaju u srednji vijek.

Prostoru među kamenim zidinama, posebnu dinamiku daje to što na licu mjesta možete saznati kako se nekada mljelo žito, pravilo brašno i hljeb.

Ovu inicijativu pokrenula je grupa kreativaca kojoj pripada i Kotoranin Miroslav Vanja Pavlović.

"Naša priča je takva da nikog ne ostavlja ravnodušnim, svi kažu vau kako je zanimljiva. Na primjer kad kažem bavim se nekim poslom, to već ulazi u neku dosadu, al kad nekom kažem čime se bavim oni reaguju vrlo entuzijastično. Kažem da se mi vraćamo u prošlost, rekonstruišemo stare stvari.Prvi komentar je 'Jao pa to je kao Game of thrones'", pojasnio je Pavlović

Kako bi vjerodostojno oslikala svakodnevni život u Boki, ekipa entuzijazista je stilizovala i garderobu, po uzoru na onu koju su plemići i obični ljudi nosili u 9. vijeku.

"Andreas Saracenis, koji je kupio mošti Svetog Tripuna, on je bio ekvivalent milionera tog vremena, htjeli smo da vidimo kako je obučen taj najbogatiji. Haljine su ručno pravljene, tvoja je čak pravljena na autentičan način, žena koja to radi, ona je stručnjak za istorijsku nošnju, međutim ona to ne radi na modernoj mašini već radi sa koštanim iglama koje su korišćene u 9. vijeku", ističe Kotoranin Miroslav Pavlović.

U drevnom Kotoru, muzej žive istorije postoji od oktobra 2017. godine. Za ove eksponate zaslužni su mnogi lokalni majstori, kao i kovači iz različitih evropskih zemalja. Tako ovdje možete vidjeti mačeve koji datiraju iz različitih istorijskih razdoblja, počev od 11. do 18. vijeka.

"Prelazimo i na vojnu priču, znači može se saznati kako su se koristili mačevi, da li su oklopi bili zaista fenomenalna zaštita ili su bili nešto što te sputavalo u kretanju, što dosta ljudi misli, razbijamo te mitove. Nekad se desi da djeca prva uđu a roditelji ne žele da izađu i obratno, što nam se dopada. Naša ideja i način na koji predstavljamo stvari nikad nije isti", kaže Pavlović.

Svi oni koji žele da budu dio istorijskog vrempelova, mogu se oprobati u Izazovima kotorskih bedema. Kroz program CITY WALL QUESTS, od 7. jula do 16. avgusta, posjetioci će imati priliku da uče srednjovjekovne zanate poput kovanja novca kao što je kotorski folar.

