Bečić: More je bilo, jeste i biće uvijek crnogorsko

Poruke koje su sinoć otišle u etar iz Budve povodom obilježavanja stotinu godina od oslobođenja Boke, danas nailaze na oštre osude većine partija. U vladajućoj koliciji, ali i SDP-u, smatraju da je takav odnos prema sopstvenoj državi, sraman, nezapamćen i nečuven.

Istoričar Aleksandar Raković je sinoć pozvao na ujedinjenje "srpskih zemalja" i "oslobođenje srpskog mora"; protojerej SPC za Boku kotorsku, Momčilo Krivokapić, poručio je da su "prošli svi pokupatori, pa će proći i ovi", dok je istoričar Čedomir Antić srpskom narodu u Crnoj Gori poručio da imaju prava da se pobune i "izbore ravnopravnost sa drugim narodima".

"Jedan dio onih poruka koje sam čuo na skupu koji je održan sinoć u Budvi, najblaže rečeno izaziva sažaljenje ozbiljnih ljudi, kolika je njihova retrogradnost i promašenost. Možda najbolje bilo da se to samo prećuti, jer gotovo da je sramota što se to dešava u našoj državi", smatra predsjednik Skupštine, Ivan Brajović.

“Izuzev govornika koji su se obratili putem video linka iz Beograda, svi ostali su bili iz Crne Gore, i na takav način govoriti o priželjkivanju nestanka sopstvene države, može se okarakterisati samo sramnim”, ocijenio je poslanik DPS-a Miloš Nikolić.

Predsjednik SDP-a, Ranko Krivokapić, kazao je da jedna "promašena i gubitnička politika, koja je sukobila prvo srpski narod sa čitavim svijetom, uvela ga u sankcije, izgubla četiri rata i Kosovo", nije ozbiljna prijetnja Crnoj Gori, ali jeste ozbiljna prijetnja srpskom narodu u Crnoj Gori i regionu.

Burne reakcije izazvalo je i prisustvo dvojice visokih funkcionera Demokratske Crne Gore – prvog čovjeka Budve Dragana Krapovića i poslanika Mijomira Pejovića.

“Sa nama možete da pričate o budućnosti, sa DF-om i DPS-om pričajte o prošlosti. More je bilo, more jeste i more će biti uvijek crnogorsko”, odgovor je lidera Demokrata, Alekse Bečića, na cijeli događaj.

Sa istim stavom da je more crnogorsko, oglasili su se danas i Krapović i Pejović. Njih dvojica poručuju da su na sinoćnjem skupu bili isključivo u svoje, a ne u ime partije. Osudili su dio poruka koje su se čule i poručili da im lekcije iz morala neće držati ni DPS, ni SDP ni DF.

Skupu u Budvi sinoć je prisustvovao i poslanik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović. On smatra da poruke, koje javnost komentariše, nijesu bile dominatne poruke skupa i svakako nijesu bile mrziteljske.

“Kada bismo svaki skup u Crnoj Gori, tumačili na osnovu jedne ili dvije poruke, koje kaže, ovaj ili onaj čovjek, onda bismo mogli zaključiti da je ovo društvo u kojemu se sloboda ne poštuje i kojemu, ustvari jedni druge gonimo. Ja ću u Crnoj Gori biti srećan kada naše more bude naše more, kada bude i srpsko u mjeri koliko na njemu ima i živi Srba. I kada naša Crna Gora bude i srpska u mjeri u kojoj je zaista građanska, pa samim tim pripada i narodu ili narodima koji u njoj žive", rekao je Danilović.

Na cijelu priču reagovali su i iz Demokratskog fronta. Iz te partije, čiji su funkcioneri mahom bili u Budvi, optužuju vlast da je rječnik kojim se danas služe da opišu ovaj događaj, kako kažu, jezik "patološke i bolesne mržnje" prema svom narodu, Crnoj Gori, Boki i "tradiciji svojih predaka".

