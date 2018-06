Bez granica: Politička strmoglavljivanja u reportaži iz Bukovice

U magazinu Bez granica i večers, kao i obično, zanimljivih priča u izobilju...

Širom Crne Gore šetamo. I da se sjetimo kako se Milan, pa ga poslije „maniti“ zvali, strmoglavljivao motorom ka Morači, i da priču o jednoj od najstarijih naših gradskih kultura, ulcinjskoj, ispričamo. U muzeje ulcinjske na poseban način ulazimo.

Strmoglavljivanja, doduše politička, srešćemo i u jednoj Bukovičkoj reportaži, a prošetaćemo se i do Vraneša da pogledamo kako to bez strmoglavljivanja, preko nasipa, jedan poljoprivrednik naš ne može do svog imanja. U komšiluku mu biznis planiraju biznismeni a on običan seljak – nije biznismen...

To što su neki ravnopravniji od drugih - stvar je zakona, o čemu može da se polemiše a mi i priču imamo. Stvar zakona tržišta je i cijena maline. Njena berba upravo je započela. Da o posljedicama a ne o uzroku, mediji najčešće kasno otvaraju teme česta je primjedba, pa mi rekosmo, hajde da u startu, ako nešto nije u redu sa malinarstvom – otvorimo tu problematiku.

I sa malinarima, i sa skladištarima ali i sa ministrom poljoprivrede i potpredsjednikom vlade o miljeu za razvoj tog biznisa imamo temu večeras, samo na TV Vijesti od 20 časova.

Gledajmo se...

