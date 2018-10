Bez licitacije dobili prostor Doma revolucije: Mjesečno će plaćati 92 centa po kvadratu

"Mi smo po tenderu u obavezi godinu dana da to završimo. Mi se nadamo da će to biti i prije. Da ne obećavam, mislim da će to za pola godine biti zavšeno."

Dom revolucije

Tweet Tweet Preduzeće DOO "Knjaz" iz Podgorice, vlasništvo Slobodana Knežević, dobilo je na 30 godina u zakup poslovni prostor u objektu Doma revolucije, gdje će uraditi, kako je obećao vlasnik, najmoderniji fitnes centar. Na javnom oglasu pored pomenutog preduzeća prijavila se i firma DOO "Citus" iz Nikšića, Vladimira Jokovića, ali zbog nepotpune prijave, jer je falila garancija banke, ta ponuda nije ni razmatrana. Na javnom nadmetanju, koje je održano u zgradi Opštine prisustvovao je jedino vlasnik firme "Knjaz". "Firma 'Knjaz' se prijavila iz razloga što imamo viziju da otvorimo fitnes centar u kome će građani Nikšića moći da nađu ono što nedostaje ovom gradu, u smislu fitnes kulture. Mislim da će Nikšić dobiti jedan od najboljih fitnes centara u regionu", kazao je Knežević. Iako u biznisu uvijek postoji rizik, Knežević je kazao da je kao Nikšićani svjestan pozitivnih promjena koje se u gradu pod Trebjesom dešavaju poslednjih nekoliko godina, tako da vjeruje u još bolja vremena i za stanovnika Nikšića i za preduzetnike. Obećao je Nikšićanima bolja sportska vremena, povezivanje sa fitnes centrima u regionu. U budući fitnes centar Knežević će uložiti 550 hiljada eura i isti, kako je obećao, završiti prije isteka roka od godinu dana. Glavni gradski arhitekta Nebojša Adžića pojasnio je da je u pitanju prostor ukupne površine 1.572 metra kvadratna i to 153 kvadrata u suterenu, 977 na prizemlju i 442 na prvom spratu, koji se nalazi preko puta Tehnopolisa. "Uspjeli smo da konačno aktiviramo Dom revolucije. Nadam se da ćemo vrlo brzo raspisati tender i za ostale namjene. Opredijeli smo se za fitnes centar jer je to bio sastavni dio projektne dokumentacije i da kroz taj saržaj koji ne samo da nedostaje gradu nego je i afirmativan", kazao je Adžić. Što se tiče dijela Doma revolucije preko puta hotela "Onogošt", prema riječima Adžića u donjem dijelu je planirana kafeterija, a u gornjem dijelu, koji nije bio planiran projektom, već su u kontaktu da se preko Tehnipolisa putem donacija krene u njegovu realizaciju, a ukoliko do toga ne dođe, Opština će to preuzeti jer je riječ o atraktivnom prostoru. Početna cijena zakupnine iznosi 0,92 eura po metru kvadratnom, pa bi Opština mjesečno dobijala 1.446,24 eura.