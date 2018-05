Bregović: Ono što smo vidjeli u Sarajevu devedesetih, to sada gledamo svuda u svijetu

Muzičar i kompozitor Goran Bregović će, sa simfonijskim orkestrom Crne Gore, održati koncert 13. juna na Ćemovskom polju u Podgorici.

Koncertom pod naslovom "Tri pisma iz Sarajeva" Bregović poručuje da svi ljudi moraju naučiti da žive zajedno i cijene razlike, a ne da se bore s njima.

Kaže da jedno muzičko djelo ne može promijeniti svijet, ali vjeruje da je dovoljno da svako od nas upali po jedno malo svjetlo na ovom svijetu.

Muzičar i kompozitor Goran Bregović će, 13. juna na koncertu na Ćemovskom polju, predstaviti Podgoričanima muzički projekat

"Tri pisma iz Sarajeva". Ovim djelom Bregović ukazuje na potrebu prevazilaženja razlika, za koje je, kako kaže, inspiraciju našao u rodnom Sarajevu.

"Jer ono što smo vidjeli u Sarajevu devedesetih, to sada gledamo u svijetu svuda. A to je da, vidimo, komšije koje su bile dobre danas, sjutra možda pucaju jedni u druge, samo zato što su različitih religija", istakao je Bregović.

Bregovićevo djelo "Tri pisma iz Sarajeva" spaja tri religije – hrišćanstvo, islam i judaizam, ali i različite načine sviranja violine.

"Vjerovatno Bog u svom radnom vremenu nije predvidio kako da sve nas nauči kako da živimo zajedno, nego nam je to ostavio da nekako naučimo sami. To je to što ja radim sa Tri pisma iz Sarajeva", kazao je Bregović.

Ovaj projekat Bregović vidi kao poruku u boci, i priznaje gdje najviše voli da ga izvodi i zbog čega.

"Ja to sviram po svijetu, jer je tako tako, ali mislim da je važnije da to sviram kod nas nego bilo gdje. Naravno da je naivno vjerovati da neko malo muzičko djelo mijenja svijet, ali svako od nas mijenja svijet time što prođe kroz njega u životu", rekao je Bregović.

Sa Bregovićem smo razgovrarali i o piću, te nam je kazao šta su ga godine naučile u tom pogledu.

"Vi rastete tako što pijete prvo koka kolu, pa pijete pivo, i onda u nekim godinama počnete da pijete vino. To je kao otprilike neki put koji pređete od pelena do pantalona. Ja sad pijem vino i nekako je valjda prirodno za neke godine da pijete vino, da birate šta pijete i šta jedete. Svako vino ima svoj zalogaj", poručio je Bregović.

