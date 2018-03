Ćalović-Marković: Bili bismo u ustavnoj krizi ukoliko bi predsjednik DIK-a umro

TOK EMISIIJE:

21:23 "Ako DIK ne uradi ništa, imamo nepravičan izborni proces. Sve ovo baca sumnju na proces, treba obezbijediti jednaku šansu za sve kandidate i zaštitu građana. Postavlja se pitanje i kako poništiti kandidature i je li to pravično. Ova pitanja se što prije moraju riješiti. Pratićemo ne samo rad DIK-a, već i Tužilaštva", kazao je Bošković.

21:20 "Aplikacija nije startovala kad je trebalo. Dobra je stvar što se aplikacija pojavila, ali tajming je pogrešan za jedno 15 dana", smatra Kopirvica.

21:18 Koprivica je kazao ima informaciju da je formiran predmet u vezi žalbi zbog zloupotrebe potpisa podrške. "Mi smo obezbijedili jednostavan način da Tužilaštvo kontaktira građane. Mislim da to nije komplikovana procedura", kazao je Koprivica.

"Mi prijavimo pritiske na biračkom mjestu i oni nas zovu nakon godinu dana da nas pitaju nešto u vezi toga", dodaje Ćalović-Marković i podsjeća na iskustvo MANS-a.

21:16 "Od parlamentarnih izbora još nijesmo dobili informacije od ASK u vezi finansiranja političkih partija. Govorimo o proceduri koja se odnosi na slobodni pristup informacija. Od ASK ne očekujem bilo kakav napredak i apelujem na kandidate da, ukoliko ne kriju ništa, objave na svojim internet stranicama podatke o svom finansiranju i budu transparentni", kazala je Ćalović-Marković.

21:14 Bošković smatra da se, pored DIK-a, mora pratiti i rad ASK i Ustavnog suda. "Suđenja su javna i ona moraju biti otvorena. Presude se moraju objavljivati, moramo da znamo kako i na koji način Ustavni sud oslučuje o određenim pitanjima", dodao je Bošković.

21:12 Koprivica navodi ASK kao kritičnu tačku izbornog procesa. "Molili smo Agenciju da objavljuje institucije koje ne objavljuju po zakonu informacije. Kritična tačka je i Tužilaštvo."

21:09 Ćalović-Marković navodi da bi bili u ustavnoj krizi ukoliko bi predsjednik DIK-a, na primjer, umro. "Od trenutka kad se raspišu izbori, ne može da se mijenja predsjednik. To je jedno takvo neznanje...", navodi Ćalović-Marković. "Ako predsjednik biračkog odbora zaboravi ključ i zakasni desetak minuta, izbori se moraju ponoviti. Ali ako neko donese listiće od kuće, izbori se mogu ponoviti."

21:07 Bošković smatra da se u još jedan izborni proces ulazi sa pitanjima i problemima koji su ranije trebali biti riješeni. "Jedan broj građana će i dalji imati nepovjerenje prema izbornom procesu i za sada tri predsjednička kandidata imaju sjenu nad kandidaturama. Moraće se utvditi ko je odgovoran za to stanje i rok je odmah", naveo je Bošković.

21:05 Koprivica podsjeća da je DIK nedavno bila blokirana zbog bolesti predsjednika.

21:03 Ćalović-Marković navodi da ne postoji nikakva procedura po kojoj se donose odluke. "Imali smo nevjerovatne postupke OIK u Podgorici..."

21:00 Ćalović-Marković navodi da u državi nemamo nijednu instutciju koja je i na papiru i u praksi nezavisna. "Pod formom profesionalnosti imamo kadrove koji podnose ostavke u DPS-u, imamo primjer Jelića koji nezavisno kontroliše proces u DRI... To je karikiranje suštine."

20:58 Koprivica kaže da se u izvještaju navodi da ne postoje troškovi parija na terenu. "Da li neko za to čuo? Umjesto rasta povjerenja u izborni proces, dobili smo novi pad. Moramo konačno krenuti da razvijamo institucije koje će podržati izborni proces", kazao je Koprivica.

20:27 Bošković kaže da se ne zna ni tačan trenutak kada kampanja počinje. "Zakon mora da se ispoštuje i nadamo se da će biti sluha da se neke od postojećih anomalija isprave."

20:54 Direktorka MANS-a navodi da da su partije dužne da podnose finansijski izvještaj ASK-u. "Suština je da nemamo efikasnu kontrolu ni tog dijela. ASK neće biti u stanju da isprati finansiranje partija, online finansiranje... Mislim da nijedan kandidat nije podnio finansijski izvještaj, i čak ako ga podnese, nećemo ga vidjeti dok se ne završi izborna kampanja."

20:51 Ćalović-Marković smatra da bilo koje rješenje koje se nađe može ugrožavati prava građana. "Da u zatvoru završe oni koji zloupotrijebe potpise, i da se uvedu sankcije. Ne mislim da samo onaj koji ima novac treba da bude kandidat."

20:47 Bošković navodi da DIK ni danas nema dovoljan kapacitet da isprati neke procese. "Mora se naći model na koji način dovesti do saznanja da je neki građanin dao potpis podrške kandidatu kojem hoće, svojevoljno. Mora biti efikasniji model da provjeri da li je neko zloupotrijebio njegovo pravo, ali i zaštititi privatnost i pravo građana.."

20:46 Ćalović-Marković podsjeća na nepravilnosti tokom lokalnih izbora u Podgorici. "Svaku krivičnu prijavu koju smo podnijeli, državno tužilaštvo je odbacilo."

20:42 Ćalović-Marković smatra da nije rješenje posmatračima onemogućiti uvid u birački spisak. "Mi nemamo predstavu koliko je stvarno ljudi preseljeno sa jednog na drugo biračko mjesto, jesu li brisani mrtvi, posmatramo samo kroz naočare MUP-a, a koje su ružičaste", dodaje izvršna direktorica MANS-a.

20:39 Bošković takođe smatra da prikupljanje 8.000 potpisa može biti izazov za kandidate. "Ne očekujemo reakciju u ovom momentu, ali mi smo posmatrači i apelovaćemo da se tako nešto dogodi. Zato je važno ko dobija, a ko gubi, a mislim da gubimo svi. Važno je omogućiti svim akreditovanim posmatračima uvid u spiskove, mi smo legitimni dio izborog procesa", dodaje Bošković. Koprivica se nadovezuje: "Nama nije omogućen uvid u potpise, iako imamo pravo na to."

20:34 Ćalović-Marković smatra da ostali potencijalni kandidati mogu biti u problemu. "Individuama koje nemaju infrastrukturu na političkom terenu ovo može biti izazov. Nije lako obezbijediti 8.000 potpisa. Mislim da ne postoji jednostavno rješenje ovoga, čak iako se utvrdi da je bilo krivičnih djela, ne vidim način da DIK izađe iz ovoga, a da to bude ustavno. Mislim da ovo odgovara vladajućoj partiji i nikom drugom"

20:32 Bošković smatra da posmatrači u ovom momentu nemaju pravo da ocijene da li su kredibilne trenutne kandidature. "Ugrožavamo mogućnost drugih građana da oni svojevoljno daju potpis podrške nekom drugom kandidatu", kazao je Bošković.

20:30 Ćalović-Marković ne očekuje da će se "veliki broj građana usuditi da istjera proces do kraja". Koprivica dodaje da DIK mora da ispita odluku o potvrdi rješenja. "Građani su se javljali, jedno 200 njih, i govorili da su ih iz DIK-a upućivali na CDT."

20:25 Koprivica smatra da bi dodavanje broja lične karte preveniralo moguću zloupotrebu aplikacije. On kaže i da je moguće da su tačni navodi Milačića da u aplikaciji nema svih potpisa podrške. "Kad stignu svi potpisi, DIK ukucava matični broj, ako dođe do permutacije jedngog broja, potpis se smatra nevalidnim."

20:23 Bošković smatra da je uloga NVO sektora u ovom slučaju veoma važna. "Ovo pitanje mora da se izvede na čistac. Biće jako zanimljivo kako će ovo ispratiti osnovna državna tužilaštva, na njima je velika odgovorsnost", navodi on i dodaje: "Da li je i u kolikoj mjeri došlo do zloupotrebe? Koliko se zakasnilo sa aplikacijom? Pozivamo nadležne institucije da ovo dovede do kraja."

20:20 "Nije bilo razloga da se takvom brzinom objavljuje aplikacija bez razmatranja posljedica. Mi živimo u Crnoj Gori, ne u Švedskoj. DIK je pokazao da je ovo uradila krajnje neprofesionalno, time je još dublje urušila povjerenje građana u izborni proces", dodaje izvršna direktorica MANS-a, "Ono što je dužnost svakoga u DIK-u je da obavijesti tužilaštvo o mogućem krivičnom djelu."

20:18 Ćalović-Marković navodi da "nam je izborni zakon pun rupa" "Ne da nijesmo napredovali, nego ulazimo u sve ozbiljnije probleme. Zbog čega Izborna komisija aplikaciju nije postavila prije mjesec dana, nego su sačekali da potpise predaju tri kandidata... Da su objavili ranije, mogli bi i da reagujemo ranije. Ovako imamo situaciju gdje je vrlo teško bilo šta uraditi", navodi Ćalović-Marković.

20:17 Koprivica dodaje da "smo tolerisali problem" i da sada imamo ozbiljnu situaciju. "CDT radi monitoring izbora, naši koordinatori su na terenu", dodaje on.

20:15 Izvršni direktor CDT-a kazao je u Reflektoru da im se javilo 400 građana u vezi falsifikovanja potpisa podrške. Oni su procesuirali neke od pristiglih žalbi i proslijedili ih državnom tužilaštvu. Koprivica je kazao i da se prijave odnose na sve kandidate.

20:08 "Predsjednik i sekretar DIK-a su prvi trebali da se odazovu, pa onda i svi ostali", dodaje Ćalović-Marković.

20:08 Božović smatra da nije u pitanju neki pojedinac iz DIK-a, već da su odgovorni svi članovi. "Ovo jeste vid nepoštovanja, ali i odraz neprofesionalizma članova DIK-a", smatra Božović.

20:07 Ćalović-Marković navodi da je DIK institucija koja omogućava da se izborni proces sprovodi u mraku.

20:05 Koprivica smatra da ovo nije prvi ni posljednji put da se neko iz DIK-a nije odazvao na učešće u raspravi. "DIK treba da ispoštuje i peporuke OEBS-a, pa da i novinari prisustvuju sjednicama, kao i da objavljuju informacije na sajtu", navodi Koprivica.

20:03 Na poziv za učešće u "Reflektoru", iz DIK-a se nije odazvao nijedan član.

Gosti u studiju: Vanja Ćalović-Marković, Izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, Dragan Koprivica, Izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju i Bojan Božović, direktor pravnog odjeljenja u CEMI-u.

