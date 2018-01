Cetinjani zatrpani auto gumama kojih ne znaju kako da se riješe

Cetinjani još nisu dobili novu lokalnu vlast, ali stanovnici Prijestonice zato imaju starih automobilskih guma za izvoz i ne znaju kako da ih se riješe. Reciklažno dvorište nemaju, a samo jedna privatna firma ima saglasnost da na teritoriji opštine sakuplja i transportuje stare gume.

Ispred vulkanizerske radnje Zorana Martinovića - brdo guma. Ne zna gdje će s njima i traži pomoć.

"To je inače bilo zaduženje Komunalnog, da oni odlažu ovaj otpad. Oni su to stalno nosili, rekli su da to više nije u njihovoj nadležnosti. Ne želimo da ih bacamo bilo gdje, znači treba da ih odložimo po zakonu, po propisima," kaže radnik u vulkanizerskoj radnji, Nikola Bigović.

Cetinjani pitaju šta gume rade tik uz ogradu Austrougarskog poslanstva.

"Neko dođe od turista i prođe, jer ovo je Bajova ulica, kad vidi ovo čudi se o čemu se radi, onda pređe na drugu lokaciju, pored drugog auto servisa i tu vidi istu sliku," kaže Miloš Bakić, dok Rajko Martinović smatra da je to "ruglo za grad".

"Tu je kulturno-istorijski spomenik, nema krivca nikakvog bez Komunalnog preduzeća i Opštine," dodaje on.

U Prijestonici kažu da je shodno Zakonu o upravljanju otpadom, vlasnik otpadne gume dužan da je preda privrednom društvu ili preduzetniku koji ima dozvolu za njihovu preradu i zbrinjavanje.

"Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj je 2012. godine firmi d.o.o "Matej" Cetinje izdao saglasnost da na teritoriji Prijestonice Cetinje, između ostalih vrsta otpada, vrši sakupljanje i transport potrošenih guma. Kada je riječ o mjestu na teritoriji Prijestonice na kome se otpadne gume mogu odlagati, objekat reciklažnog dvorišta još uvijek nije izgrađen," saopštili su iz Prijestonice.

Iz vulkanizerske radnje uzvraćaju da ih niko nije obavjestio šta da rade sa gumama, zato su ih ostavljali tu gdje jesu do nalaženja nekog rješenja. Iz Green home-a upozoravaju da u ovoj oblasti mnogo toga škripi, ne samo u Prijestonici, već širom zemlje, pa zato predlažu neka od rješenja.

"Prvi neki korak bi bio da se na nivou opština pronađu određene adekvatne lokacije, da se urede kako bi se barem privremeno te gume zbrinule. Gume ne smiju da idu na deponiju, gume su sirovina i gume treba da se ili recikliraju u Crnoj Gori ili da se izvoze," navodi Jelena Marojević iz te NVO.

Prošlog ljeta javnost je ostala zgrožena slikom starih guma na Lovćenu, a tada je u fokus dospjela i Vrtijeljka, velika divlja deponija između Cetinja i Rijeke Crnojevića. Gume su u međuvremenu premještene na privatni posjed i počela je sanacija koja se 85 odsto finansira iz bespovratnih sredstva Evropske unije, IPA fondove.

"Projekat sanacije “Vrtijeljke”, koja decenijama predstavlja crnu ekološku tačku na teritoriji prijestonice, vrijedan je gotovo dva miliona eura. Do sada je završeno preko 80 odsto radova," navode iz Prijestonice.

A Cetinjani su, zatrpani gumama, na svoj račun uspjeli i da se našale.

"Da padne snijeg, da uzmemo svi po jednu gumu na Lovćen, a onda na sankanje..." kaže kroz smijeh Bakić.

