Čim dune vjetar, strahuju da će ostati bez struje

U Miloševićima, selu u šavničkoj opštini, tokom čitave godine živi svega nekoliko mještana koji, muku sa napajanjem električnom enegijom posljednjih godina muče zajedno sa onima koji ovdje vrijeme provode samo ljeti.

Zbog dotrajalih stubova koji godinama čekaju zamjenu, na pojedinim mjestima u selu gotovo da je moguće dohvatiti niskonaponsku mrežu.

Milutin Memedović koji ovdje živi i bavi se poljoprivredom, kaže da struja u Miloševićima nestaje gotovo svakodnevno.

"Svaki put kad je malo nevrijeme, mi imamo velikih problema sa napajanjem električnom energijom. To se dešava prvenstveno zbog loše mrežne infrastrukture, stubova i žica. To je postavljeno negdje sedamdesetih godina. Vidjeli ste niz selo dolje da je to sve propalo, strulo, opuštene žice."

U donjem dijelu sela prije tri godine radnici Crnogorskog elektrodistributivnog sistema postavili su nove stubove pored dotrajalih, ali provodnici su još uvijek na starim stubovima.

"Problemi su zato što su žice opuštene i onda se spajaju, prave kratak spoj, zapletu se i električari onda muku muče da traže kvar. To je sve šuma neprosječena, žice su između grana. Posle tri dana smo ovdje nedavno pronašli gdje je kvar. Sve smo obišli i baš na ovoj kući se žica bila zaplela i čitavo selo nije imalo struju", dodaje Mehmedović.

Iz CEDIS-a tvrde da su prethodnih pet godina sproveli niz planom predviđenih aktivnosti na zamjeni stubova i provodnika, u cilju podizanja kvaliteta napajanja na viši nivo u Miloševićima i okolini.

"Tokom prethodne tri godine na niskonaponskoj mreži Miloševići zamijenjeno je preko 35 drveno-impregnisanih stubova, oko 3,5 km provodnika, dok je u trasi mreže uklonjeno oko 4000 m2 rastinja. Sa druge strane, tačno je da je postavljeno pet novih stubova i da se kasni sa montažom provodnika, zbog čega razumijemo revolt mještana. Ipak, treba uzeti u obzir nepovoljnu konfiguraciju terena, loše vremenske uslove tokom većeg dijela godine, kao i minimalan broj korisnika naročito tokom zimskih mjeseci, što su samo neke od nepovoljnih okolnosti koje dovode do pomjeranja rokova, predviđenih investicionim i planovima održavanja."

Memedović tvrdi da radnici CEDIS-a kad god selo ostane bez struje dođu blagovremeno i trude se da otklone kvar, ali da su novi stubovi i zatezanje provodnika jedino rješenje za ovaj problem.

"Ovi stubovi sumnjam da mogu još ovu zimu izdržati, ovi stari. Oni su 90 posto truli. Ovaj ovdje vidjeli ste, sa četiri strane je pošprajcan."

IZ CEDIS-a obećavaju da će za mjesec dana pokušati da završe davno započete radove u Miloševićima.

"Ističemo da ćemo preduzeti sve neophodne mjere kako bi radovi na pomenutoj dionici bili završeni najdalje do 26. oktobra."

Do tada će mještani Miloševića od svakog manjeg udara vjetra strahovati da će ostati bez napajanja električnom energijom.

