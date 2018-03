"Crna Gora nije imala predsjednika, nego fikus"

21:42 Kalač je rekao da predsjednik mora da vodi računa o interesu svakog građanina. Kazao je da je gorući problem Crne Gore "nefunckionisanje pravnog poretka koji je izvor svih problema u državi"

21:32 Milačić je rekao da predsjednik treba da kreira ambijent mudrom politkom.

21:28 Kalač je kazao da je nema posebnih izvora finansiranja kampanje i da se sve svodi na "par hiljada".

21:17 Milačić je rekao da predsjednički kandidat mora da ima jasne stavove na sve teme. Rekao je da je Crna Gora "na silu uvučena" u NATO i da su ovo prvi izbori od kada je Crna Gora članica NATO. Milačić je rekao da njegov trag novca vodi do naroda Crne Gore i da njegova kampanja nije skupa. On je rekao da nema finansiranja sa strane.

"Mene finansiraju građani preko donacija", rekao je Milačić. On je rekao da je prvi otvorio predsjednički račun.

21:14 Miličković je rekao da je najžeći opozicionar.

21:08 Blažić je kazao da je kancer crnogorskog društva partokratija.

"Crna Gora nema državne institucije", rekao je Blažić.

21:00 Kalač je rekao da je Sandžak kao prekogranična regija evropski projekat. On je rekao da su državne granice na ovom prostoru zaokružen proces. Kalač je rekao da je sjever Crne Gore potpuno zanemaren.

Kalač je rekao da je Crna Gora "neopravdano podijeljena država". Kalač je rekao da je pola države zanemareno i prepušteno samo sebi "osim kad treba uzeti resurese i povući ih ka jugu zemlje."

20:52 Milačić je kazao da se bori protiv "profesionalnih političara, vječitih političara u vlasti i u opoziciji". On je rekao da su Crnoj Gori potrebna nova lica. "Dosta je istih likova i u vlasti i u opoziciji."

20:47 Miličković je rekao da je motiv njegove kandidature "rat protiv privatne države Mila Đukanovića." On je rekao da se zalaže za vladavinu prava. Kazao je da je Vujanović partijski predsjednik.

Miličković Foto: Printscreen

20:44 Blažić je kazao da Crna Gora mora da krene naprijed i da se ujedini. On je rekao da je njegova kandidatura iznuđen potez.

20:40 Kalač je rekao da je njegova kandidatura sretan događaj za narod u Crnoj Gori.

20:37 Milačić je rekao da Crna Gora "nije imala predsjednika nego fikus". On je kazao da predsjednik treba da vrati dostojanstvo zemlji. On je rekao da je "predsjednik gurao CG u NATO, uništavao srpski jezik, crkvu i ekonomiju i uvodio sankcije Rusiji mimo volje građana."

20:26 Kalač je kazao da ime reisa Islamke zajednice Rifata Fejzića nije na njegovom spisku podrške.

Kalač Foto: Printscreen

20:25 Milačić je rekao da je DIK institucija koja u 30 godina posljednjih koja "pokradene izbore proglašava regularnim".

Milačić Foto: Printscreen

20:23 Millačić je rekao da je režim "bacio kosku među opozicione kandidate." On je kazao da aplikacija o provjeri potpisa nije ustavna i zakonita. On pita da li je neko izvršio uvid u tu aplikaciju. Rekao je da je prvi zainteresovan oko potpisa Jovana Vučurovića. On je rekao da nije našao potpis Vučurovića među njegovom podrškom. Kazao je da je riječ o podmetačini.

20:09 Blažić je rekao da nema spornih imena među potpisnicima njegove kandidature.

Blažić Foto: Printscreen

20:06 Marko Miliačić je rekao da ne razmatra povlačenje kandidature. Isto to ponovio je i Hazbija Kalač.

