"Cvat lipe na Balkanu" od večeras na TV Vijesti

Serija „Cvat lipe na Balkanu“ inspirisana je istoimenom dramskom novelom Gordane Kuić. U fokusu serije se nalaze teme kao što su ispitivanje porodičnih odnosa, prijateljskih i ljubavnih veza, dok se radnja fokusirala na odrastanje glavnog lika, Linde Korać. Ona odrasta u veoma pametnu i hrabru djevojčicu koja je veoma povezana sa majkom i ocem, kao i sa tetkom Riki koja živi sa njima.

Foto: TV Vijesti screenshot

Porodica Korać na sve načine pokušava da održi porodičnu tradiciju i običaje koji se prenose sa generacije na generaciju ali moraju biti spremni na mnoge žrtve.

Njihovu porodičnu idilu kvare vihori rata koji im svakodnevno otežavaju život. Ipak nedaće neće zaustaviti mladu Indu i njeno sazrijevanje.

Odlazak na more kod tetke Nine obilježiće upoznavanje markantnog glumca koji joj neće izlaziti iz misli. Ta ljubav će je dugo mučiti i Inda nikada neće do kraja biti sigurna šta on osjeća prema njoj.

Foto: TV Vijesti screenshot

Jedna od najinspirativnijih uloga pripala je Nataši Ninković, koja tumači lik bivše balerine Riki Salom, koja je zbog bolesti morala da prekine karijeru.

Osim Nataše Ninković u seriji ćemo gledati Vesnu Stanojević, Vojina Ćetkovića, Radivoja Bukvića, Slobodana Ćustića, Ninu Janković, Nevenu Ristić i još mnoga druga poznata glumačka imena, koja nam donose romantičnu i tragičnu priču koja nas vodi u poslijeratni Beograd od 1945. do 1962. godine.

Foto: TV Vijesti screenshot

Snimanje serije u režiji Ivana Stefanovića trajalo je četiri mjeseca na lokacijama u Beogradu, Dubrovniku i Kotoru.

„Cvat lipe na Balkanu“ ima 13 epizoda, a prvu možete pratiti od nedjelje u 19.10h na programu Televizije Vijesti.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (2 glasova)