Da li je ugostiteljstvo isplativije na kopunu ili na kruzerima?

Tokom cijelog ljeta, gužve među zidinama starog grada, pokazatelj su velike posjećenosti Kotora, naročito u periodima dana kada u kotorsku luku pristanu 2 kruzera istovremeno. Za tretman gostiju koje svakodnevno srećemo tokom pauza na njihovim krstarenjima, zadužena je brojna posada. Iz razgovora sa zaposlenima na ovim impozantnim plovilima, otkrivamo vam kako je raditi na kruzeru, i biti mjesecima daleko od kuće.

Dok je za pojedine rad na kruzeru, put u nepoznato, sve više je onih koji su, tragajući za boljom zaradom, spremni da savladaju izazove, miljama daleko od svojih domova.

Zagrepčanin Dejan Gami, ne planira da se bavi ugostiteljstvom na kopnu jer se posljednjih 15 godina uvjerio, da je rad u ovom sektoru isplativiji ukoliko se obavlja na brodu.

On ističe da je na putovanjima koja traju i do 5 mjeseci, najvažnija sloga među kolegama i to naročito u momentima kada je teško boriti se protiv prirode i nepredvidivih vremenskih uslova.

Moto zaposlenih na kruzeru kojim, između ostalog ohrabruju ostale da se okušaju u kruzing industriji jeste "Kada ploviš, zarađuješ novac i obilaziš svijet besplatno".

